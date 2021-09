AC Milan kan woensdag in de Champions League-wedstrijd tegen Liverpool niet over Zlatan Ibrahimovic beschikken. De 39-jarige spits heeft opnieuw een blessure opgelopen.

Ibrahimovic is dinsdag in Italië achtergebleven met een ontstoken achillespees. "Zlatan heeft die kwetsuur overgehouden aan de wedstrijd van zondag. We hoopten dat hij snel zou herstellen, maar hij heeft nog wat pijn en het is daarom beter om geen risico te nemen", zei trainer Stefano Pioli tegen Gazzetta dello Sport.

Zondag, tijdens de met 2-0 gewonnen wedstrijd tegen Lazio, maakte Ibrahimovic zijn rentree en scoorde hij als invaller binnen zeven minuten. De ervaren Zweed was vier maanden uit de roulatie geweest met een knieblessure en moest daardoor het EK aan zich voorbij laten gaan.

Olivier Giroud is waarschijnlijk de vervanger van Ibrahimovic op Anfield Road. Zevenvoudig winnaar AC Milan speelt daar woensdag zijn eerste Champions League-duel sinds het seizoen 2013/2014.

Jürgen Klopp spreekt van de zwaarste CL-groep in zijn periode bij Liverpool. Jürgen Klopp spreekt van de zwaarste CL-groep in zijn periode bij Liverpool. Foto: EPA

Klopp: 'Ibrahimovic wil elke druppel eruit persen'

Op de persconferentie van Liverpool ging het dinsdag ook over Ibrahimovic. Klopp omschreef de Zweed als "een van de beste spelers ooit".

"Hij is een man van buitengewone momenten. Dat weet hij zelf ook en hij laat het graag weten, ik houd daar wel van. Ondanks zijn leeftijd heeft hij nog benzine in de tank en hij perst er elke druppel uit. Hij zou in elke competitie nog meekunnen en dat is erg bijzonder", aldus Klopp, die daaraan toevoegde: "Ook Giroud is een heel goede spits, het zijn allebei topspelers."

Klopp rekent op een sterk AC Milan. "De club zal er na al die jaren op gebrand zijn om zich tegen ons te laten zien. "Het wordt een zware poule met Atlético Madrid en FC Porto erbij, echt Champions League-niveau. Dit is de zwaarste groep sinds ik in 2015 bij Liverpool kwam."

Het duel tussen Liverpool en AC Milan begint woensdag om 21.00 uur en staat onder leiding van de Poolse scheidsrechter Szymon Marciniak.

