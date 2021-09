Davy Klaassen mist woensdagavond de uitwedstrijd van Ajax tegen Sporting CP in de Champions League. De aanvallende middenvelder is nog niet hersteld van zijn liesblessure, die hij vorige week opliep in het WK-kwalificatieduel van het Nederlands elftal met Turkije.

Maarten Stekelenburg stapt wel in het vliegtuig naar Lissabon en lijkt dus inzetbaar. De doelman miste zaterdag net als Klaassen het gewonnen competitieduel met PEC Zwolle (0-2) en werd vervangen door Remko Pasveer.

Steven Berghuis verving Klaassen tegen PEC als 'nummer 10'. Hij bereidde beide treffers van Sébastien Haller voor. Na die wedstrijd vertelde trainer Erik ten Hag dat Berghuis de rol van aanvallende middenvelder ook tegen Sporting goed kan invullen.

De Argentijnse verdedigers Lisandro Martínez en Nicolás Tagliafico keren terug in de Amsterdamse selectie. Zij ontbraken in Zwolle omdat ze afgelopen vrijdag pas laat terugkeerden van interlandverplichtingen.

Ajax traint dinsdagavond in Estádio José Alvalade van Sporting. Trainer Ten Hag geeft voorafgaand aan die oefensessie een persconferentie.

Sporting kampt ook met personele problemen

Sporting kampt ook met personele problemen voor het eerste duel in de groepsfase van de Champions League. De kampioen van Portugal moet aanvaller Pedro Gonçalves missen door een blessure.

Gonçalves had het afgelopen seizoen met 23 doelpunten een groot aandeel in de eerste landstitel in negentien jaar voor Sporting. Hij ontbrak zaterdagavond al tijdens het thuisduel met FC Porto (1-1). Aanvoerder Sebastián Coates speelde wel mee, maar moet tegen Ajax een schorsing uitzitten. Gonçalo Inácio en Tiago Tomás ontbraken ook tegen Porto, maar trainen inmiddels weer mee.

Sporting-Ajax begint woensdag om 21.00 uur en staat onder leiding van de Spaanse arbiter José María Sánchez, die zijn debuut in de Champions League maakt. Bij de andere wedstrijd in groep C, Besiktas-Borussia Dortmund, is de aftrap om 18.45 uur.

