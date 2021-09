Lionel Messi kan woensdag weer in actie komen voor Paris Saint-Germain. De Argentijnse sterspeler is dinsdag opgenomen in de wedstrijdselectie voor het Champions League-duel met Club Brugge, evenals de weer fitte Neymar.

De twee vedettes ontbraken afgelopen zaterdag in de competitiewedstrijd tegen Clermont Foot (4-0-zege), omdat ze toen pas net terug in Parijs waren na interlandverplichtingen met hun nationale ploegen. Ook de Argentijnen Ángel Di María en Leandro Paredes deden om die reden niet mee.

Messi debuteerde vlak voor de interlandperiode bij PSG, als invaller in het gewonnen competitieduel met Stade de Reims. De oud-speler van Barcelona deed 25 minuten mee en scoorde niet.

De Argentijn kan in Brugge zijn eerste Champions League-minuten maken voor de Franse club. Het is een langgekoesterde wens van PSG om het miljoenenbal te winnen.

PSG mist handvol spelers in België

Trainer Mauricio Pochettino kan tegen Club Brugge geen beroep doen op Di María en Idrissa Gueye. Zij ontbreken in het Jan Breydelstadion vanwege een schorsing. Het duo kreeg vorig seizoen rood in de verloren halve finale van de Champions League tegen Manchester City.

Marco Verratti, Sergio Ramos en Layvin Kurzawa ontbreken vanwege fysieke problemen in de selectie van Pochettino. Georginio Wijnaldum behoort wel tot de groep van 22 spelers. De achttienjarige Xavi Simons is niet meegereisd naar België, hij kreeg dit seizoen nog geen speeltijd van Pochettino.

Club Brugge-PSG begint woensdag om 21.00 uur. In groep A staan ook Manchester City en RB Leipzig tegenover elkaar.

Bekijk het programma in de Champions League