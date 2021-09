In de aanloop naar de Champions League-confrontatie van dinsdagavond heeft erevoorzitter Uli Hoeness van Bayern München felle kritiek op FC Barcelona geuit. Volgens de Duitser zou de Spaanse topclub met de enorme schuldenlast in zijn land al failliet zijn geweest.

Vorige maand werd bekend dat Barcelona 1,35 miljard euro in het rood staat. Dat is niet alleen het gevolg van de coronacrisis, maar ook van slecht beleid door het bestuur van de Spaanse topclub.

"Eigenlijk is Barcelona failliet", zei de 69-jarige Hoeness in een radio-interview met Bayern1. "Als de club uit Duitsland zou komen, dan zou het een zaak voor de rechtbank zijn."

De Duitse topclub spiegelde zich in het verleden aan 'Barça'. "Maar de club is niet langer een rolmodel voor ons", vertelt Hoeness. "David Alaba (die deze zomer van Bayern naar Real Madrid vertrok, red.) zei me ooit: 'Het is mijn droom om ooit voor Barcelona te spelen.' Toen antwoordde ik: 'Wil je onderhandelen met hun voorzitter of met de curator?'"

Beeld van de laatste training van Bayern München voor het duel met FC Barcelona. Beeld van de laatste training van Bayern München voor het duel met FC Barcelona. Foto: Pro Shots

Barcelona gaf transferinkomsten van Neymar onverantwoord uit

Barcelona moest afgelopen zomer vanwege de belabberde financiële situatie afscheid nemen van sterspeler Lionel Messi. De salarislast van de club was de laatste jaren torenhoog. Bovendien werden er enorme bedragen uitgegeven op de transfermarkt.

In 2017 ontving de club van PSG nog een recordvergoeding van 222 miljoen euro voor Neymar. Maar met matig presterende, peperdure nieuwelingen als Philippe Coutinho (135 miljoen), Ousmane Dembélé (135 miljoen), Antoine Griezmann (120 miljoen) en Miralem Pjanic (60 miljoen) smeet Barcelona de opbrengst van de Braziliaanse aanvaller razendsnel over de balk.

"Ik ben er ook voorstander van om tot het uiterste te gaan", zegt Hoeness. "Maar als de hele club niet gefinancierd kan worden, dan moet je zeggen: oké, dan winnen we de Champions League dit jaar niet."

Het groepsduel in de Champions League tussen Barcelona en Bayern begint dinsdagavond om 21.00 uur.

