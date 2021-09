FC Barcelona opent het nieuwe Champions League-seizoen dinsdag met een thuiswedstrijd tegen Bayern München, de ploeg die de Spanjaarden in augustus 2020 een van de grootste nederlagen uit de clubhistorie toebracht (2-8). Trainer Ronald Koeman en aanvoerder Sergio Busquets willen niet meer aan die blamage denken.

"Een aantal van onze spelers heeft veel pijn geleden door dat duel", zei Koeman, die een paar dagen na het echec tegen Bayern tekende bij Barcelona, maandag op zijn persconferentie. "Maar het is meer dan een jaar geleden en we krijgen morgen een unieke kans. We hebben een goed elftal en moeten nu Bayern pijn proberen te doen."

In de door de coronapandemie uitgestelde kwartfinale van het Champions League-seizoen 2019/2020 bezorgde Bayern Barcelona de grootste nederlaag in 69 jaar.

"Die 2-8-nederlaag tegen Bayern was heel moeilijk te accepteren", aldus Busquets, die in de basis stond in Lissabon. "Maar er is inmiddels wat tijd verstreken en dit duel zal anders zijn. Bayern heeft een andere trainer (Julian Nagelsmann, red.) en hij zal proberen om zijn ploeg volgens zijn speelwijze te laten spelen."

De ervaren middenvelder was de afgelopen jaren betrokken bij meer pijnlijke Europese avonden met Barcelona. Zo werden de Catalanen vorig seizoen vooral door een 1-4-thuisnederlaag tegen PSG al in de achtste finales van de Champions League uitgeschakeld. "Maar ik heb ook veel titels gewonnen, dus ik probeer niet te denken aan de vervelende momenten", aldus Busquets.

'Hebben veel ambitie in Champions League'

Koeman en Busquets weten dat Barcelona niet tot de favorieten behoort voor de eindzege in Champions League, zeker niet na het vertrek van Lionel Messi naar Paris Saint-Germain.

"Maar Chelsea won vorig jaar en was toen ook niet een van de topfavorieten", aldus Koeman. "We hebben flink wat wisselingen in onze ploeg gehad en wat tijd nodig, maar dat krijg je niet in het topvoetbal. De wedstrijd tegen Bayern wordt een mooie test om te kijken hoe ver we zijn."

Busquets: "Het vertrek van Messi was een schok voor iedereen, maar het belangrijkste blijft hoe goed we als team zijn. We weten dat het lastig wordt om de Champions League te winnen, maar we beginnen vol ambitie."

Manuel Neuer zei maandag op de persconferentie van Bayern dat het vreemd is om tegen een Barcelona zonder Messi te spelen. "Het wordt voor ieder team een ongewone situatie", aldus de captain. "Nu Messi daar niet meer speelt, zullen de andere spelers van Barcelona met elkaar wat meer verantwoordelijkheid moeten nemen."

Ronald Koeman bij de laatste training van Barcelona voor het duel met Bayern München. Ronald Koeman bij de laatste training van Barcelona voor het duel met Bayern München. Foto: ANP

Lewandowski lijkt te kunnen spelen bij Bayern

Bayern kan dinsdag waarschijnlijk gewoon beschikken over de met lichte spierklachten kampende topscorer Robert Lewandowski. Buitenspelers Kingsley Coman en Serge Gnabry zijn twijfelgevallen, terwijl middenvelder Corentin Tolisso sowieso ontbreekt.

Bij Barcelona kan de van Sevilla gehuurde Luuk de Jong zijn debuut maken. "Luuk staat er fysiek goed voor, maar hij heeft weinig wedstrijdritme", aldus Koeman.

Aanvaller Martin Braithwaite ondergaat deze week een knieoperatie en ligt er langere tijd uit. Sergiño Dest (enkelblessure) kan waarschijnlijk ook niet spelen.

Barcelona-Bayern München begint dinsdag om 21.00 uur in Camp Nou.

