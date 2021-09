Sporting CP kan woensdag in de Champions League-wedstrijd tegen Ajax ook geen beroep doen op Pedro Gonçalves. Trainer Rúben Amorim verwacht dat de topschutter van de Portugezen nog zeker een week niet inzetbaar is.

De 23-jarige Gonçalves had het afgelopen seizoen met 23 doelpunten een groot aandeel in de eerste landstitel in negentien jaar voor Sporting. Hij ontbrak zaterdagavond ook tijdens het thuisduel met FC Porto (1-1). Dit seizoen staat de teller na vier duels op drie competitietreffers.

Aanvoerder Sebastián Coates speelde zaterdag wel mee met de kampioen, maar moet tegen Ajax een schorsing uitzitten. Gonçalo Inácio, Tiago Tomás en Manuel Ugarte ontbraken eveneens tegen FC Porto, maar zij zijn woensdag mogelijk wel weer inzetbaar tegen Ajax.

Ook Ajax kan niet over een volledig fitte selectie beschikken. Voor Mohammed Kudus komt het duel in ieder geval te vroeg en achter de namen van Davy Klaassen en Maarten Stekelenburg staat een vraagteken. Zij waren zaterdag afwezig tegen PEC Zwolle (0-2-winst),

De Champions League-wedstrijd tussen Sporting CP en Ajax begint woensdag om 21.00 uur. In diezelfde poule gaat Borussia Dortmund eerder op de avond op bezoek bij het Turkse Besiktas (aftrap 18.45 uur).