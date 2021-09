De Champions League-selecties voor het nieuwe seizoen, dat dinsdag van start gaat, tellen 24 Nederlanders in buitenlandse dienst. Vijf van hen kunnen hun debuut maken in het miljoenenbal.

De vijf Nederlanders die mogen hopen op hun eerste Champions League-minuten zijn Xavi Simons (Paris Saint-Germain), Sven Botman (Lille OSC), Teun Koopmeiners (Atalanta) en Wout Weghorst en Mickey van de Ven van VfL Wolfsburg.

De 29-jarige Weghorst is veruit de meest ervaren speler van de vijf die wachten op hun Champions League-debuut. De tienvoudig Oranje-international speelde voor Wolfsburg en AZ in totaal al zeventien wedstrijden in het hoofdtoernooi van de Europa League en scoorde daarin drie keer.

Immanuel Pherai is in tegenstelling tot twee seizoenen geleden niet ingeschreven door Borussia Dortmund. Vorig jaar werd de twintigjarige middenvelder verhuurd aan PEC Zwolle.

Nederlanders in CL-selecties buitenlandse clubs Atalanta: Marten de Roon, Teun Koopmeiners, Hans Hateboer

FC Barcelona: Memphis Depay, Frenkie de Jong, Luuk de Jong

Club Brugge: Ruud Vormer, Bas Dost, Noa Lang

Borussia Dortmund: Donyell Malen

Internazionale: Denzel Dumfries, Stefan de Vrij

Juventus: Matthijs de Ligt

RB Leipzig: Brian Brobbey

Liverpool: Virgil van Dijk

VfL Wolfsburg: Wout Weghorst, Mickey van de Ven

Paris Saint-Germain: Georginio Wijnaldum, Xavi Simons

Manchester City: Nathan Aké

Sevilla: Karim Rekik

Lille OSC: Sven Botman

Manchester United: Donny van de Beek

Villarreal: Arnaut Danjuma Groeneveld

Record van twintig is haalbaar

Vorig seizoen kwamen twintig Nederlanders namens een buitenlandse club in actie in de Champions League en dat was een evenaring van het record van de seizoenen 2000/2001 en 2018/2019. In 1995/1996 was het er maar één. Eric Viscaal speelde dat jaar vier wedstrijden voor het Zwitserse Grasshopper, waaronder twee tegen Ajax.

24 Nederlandse inschrijvingen betekent niet automatisch een nieuw record, omdat de vraag is of elke speler daadwerkelijk in actie zal komen. In theorie kan het ook hoger uitvallen dan 24. In de winterstop moeten de clubs hun spelerslijst namelijk opnieuw inleveren en dan zouden er door transfers nog nieuwe Nederlanders bij kunnen komen.

Het Champions League-seizoen begint dinsdag om 18.45 uur met de wedstrijden Sevilla-Red Bull Salzburg en Young Boys-Manchester United. Om 21.00 uur is de aftrap bij zes andere duels. Ajax speelt woensdag om 21.00 uur in Lissabon tegen Sporting CP.