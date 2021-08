Daley Blind vindt dat Ajax niet mag klagen dat het donderdag bij de loting van de Champions League werd ingedeeld in een poule met Borussia Dortmund, Sporting CP en Besiktas. Wel waakt de ervaren kracht voor te veel optimisme.

"Het had allemaal zwaarder gekund, maar ook deze tegenstanders zitten niet voor niks in de Champions League", reageert Blind. "Ze hebben allemaal kwaliteit. Wij hebben alleen een kans als we op ons allerbest zijn. Het is geen feestpoule."

Wel dicht Blind Ajax goede kansen toe om bij de eerste twee te eindigen in de poule, wat genoeg zou zijn voor een plaats in de achtste finales. "Het is een poule waarin we kansen hebben. Ons doel is toch overwinteren in de Champions League. Ik denk dat er mogelijkheden zijn."

Een precieze inschatting van de sterkte van de poule vindt hij lastig te maken. "Dortmund is een absolute topclub. Bij de wedstrijd van PSV in de play-offs tegen Benfica hebben we kunnen zien waartoe Portugese elftallen in staat zijn, maar van Sporting weet ik niet zo veel. Bij Besiktas in Turkije zal het ongetwijfeld een heksenketel worden."

Blind had vooraf geen specifieke wensen voor de loting. "Maar ergens had ik het natuurlijk ook wel mooi gevonden als we tegen een absolute topclub hadden geloot, bijvoorbeeld het Paris Saint-Germain van Lionel Messi."

"Dat zijn eigenlijk de wedstrijden waarvoor je voetballer bent geworden. En hoe moeilijk dat soort teams ook te bespelen zijn, als Ajax maak je altijd een kans."

De eerste groepswedstrijden staan op 14 en 15 september op het programma. Het exacte speelschema van de poulefase wordt later pas bekendgemaakt.