Ajax heeft relatief gunstig geloot voor de groepsfase van de Champions League. De Amsterdammers werden in Istanboel gekoppeld aan Borussia Dortmund, Sporting CP en Besiktas.

Ajax trof met de Portugese kampioen Sporting CP een van de minst sterke ploegen uit pot 1. Borussia Dortmund kwam uit de koker in pot 2, waarin ook clubs als FC Barcelona, Real Madrid en Paris Sain-Germain zaten. Het Turkse Besiktas uit pot 4 maakte de poule compleet.

Ajax was bij de loting zelf ingedeeld in de derde pot. Die indeling gebeurde op basis van de UEFA-coëfficiëntenlijst met de resultaten van de afgelopen vijf seizoenen. Clubs uit dezelfde poule konden bij de loting niet aan elkaar gekoppeld worden. Hetzelfde gold voor clubs uit hetzelfde land.

Met Borussia Dortmund treft Ajax wel een oud-winnaar van de Champions League. De Duitsers wonnen het toernooi in 1997, twee jaar nadat Ajax het belangrijkste toernooi voor clubs had gewonnen door in de finale AC Milan te verslaan.

Loting Champions League: Groep A: Manchester City, Paris Saint-Germain, RB Leipzig, Club Brugge

Groep B: Atlético Madrid, Liverpool, FC Porto, AC Milan

Groep C: Sporting CP, Borussia Dortmund, Ajax, Besiktas

Groep D: Internazionale, Real Madrid, Shakhtar Donetsk, Sheriff Tiraspol

Groep E: Bayern München, FC Barcelona, Benfica, Dynamo Kiev

Groep F: Villarreal, Manchester United, Atalanta, Young Boys

Groep G: Lille, Sevilla, Red Bull Salzburg, VfL Wolfsburg

Groep H: Chelsea, Juventus, Zenit St. Petersburg, Malmö FF

Groepsfase op 14 september van start

De groepsfase van de Champions League gaat op 14 september van start. De zesde en laatste speelronde is op 7 en 8 december. Half februari begint de knock-outfase met de achtste finales.

Ajax is voor het derde jaar op rij de enige Nederlandse deelnemer aan de groepsfase, nadat PSV dinsdag door Benfica werd uitgeschakeld in de play-offs.

Vorig seizoen eindigde Ajax als derde in de poule en deed daardoor een stap terug naar de Europa League. Daarin struikelde het in de kwartfinales over AS Roma.