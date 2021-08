Ajax heeft relatief gunstig geloot voor de groepsfase van de Champions League. De Amsterdammers werden donderdag in Istanboel gekoppeld aan Borussia Dortmund, Sporting CP en Besiktas.

Ajax trof met de Portugese kampioen Sporting CP een van de minst sterke ploegen uit pot 1. Borussia Dortmund kwam tevoorschijn uit pot 2, waarin ook clubs als FC Barcelona, Real Madrid en Paris Sain-Germain zaten. Het Turkse Besiktas uit pot 4 maakte de poule compleet.

Ajax zelf was bij de loting ingedeeld in de derde pot. Die indeling gebeurde op basis van de UEFA-coëfficiëntenlijst met de resultaten van de afgelopen vijf seizoenen. Clubs uit dezelfde poule konden bij de loting niet aan elkaar gekoppeld worden. Hetzelfde gold voor clubs uit hetzelfde land.

Met Borussia Dortmund, de club van oud-PSV'er en voormalig Ajax-jeugdspeler Donyell Malen, treft Ajax wel een oud-winnaar van de Champions League. De Duitsers zegevierden in 1997, twee jaar nadat Ajax het belangrijkste toernooi voor clubs had gewonnen door in de finale AC Milan te verslaan.

Sporting CP deed in het seizoen 2017/2018 voor het laatst mee aan de Champions League en sneuvelde toen in de groepsfase. Besiktas, waar Jeremain Lens onder contract staat, schopte het datzelfde seizoen tot de achtste finales. Daarin was Bayern München te sterk.

Ajax is voor het derde jaar op rij de enige Nederlandse deelnemer aan de groepsfase, nadat PSV dinsdag door Benfica werd uitgeschakeld in de play-offs.

Loting Champions League: Groep A: Manchester City, Paris Saint-Germain, RB Leipzig, Club Brugge

Groep B: Atlético Madrid, Liverpool, FC Porto, AC Milan

Groep C: Sporting CP, Borussia Dortmund, Ajax, Besiktas

Groep D: Internazionale, Real Madrid, Shakhtar Donetsk, Sheriff Tiraspol

Groep E: Bayern München, FC Barcelona, Benfica, Dynamo Kiev

Groep F: Villarreal, Manchester United, Atalanta, Young Boys

Groep G: Lille, Sevilla, Red Bull Salzburg, VfL Wolfsburg

Groep H: Chelsea, Juventus, Zenit St. Petersburg, Malmö FF

Manchester City en PSG in 'poule des doods'

Manchester City en Paris Saint-Germain werden aan elkaar gekoppeld in de 'groep des doods'. Daarin zitten ook RB Leipzig en het Nederlands gekleurde Club Brugge.

Ook het FC Barcelona van trainer Ronald Koeman wacht een pittige klus. De Catalanen lootten Bayern München, Benfica en Dynamo Kiev. Mark van Bommel zag VfL Wolfsburg ingedeeld worden in een op papier makkelijkere poule met Lille, Sevilla en Red Bull Salzburg.

De groepsfase van de Champions League gaat op 14 september van start. De zesde en laatste speelronde is op 7 en 8 december. De nummer één en twee van elke poule plaatsen zich voor de knock-outfase, die half februari begint. De nummer drie overwintert in de Europa League.