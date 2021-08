Door de uitschakeling van PSV door Benfica in de play-offs, is Ajax voor het derde jaar op rij de enige Nederlandse deelnemer aan de Champions League. De landskampioen ziet donderdagavond (vanaf 18.00 uur) bij de loting in Istanboel aan welke ploegen het gekoppeld wordt in de groepsfase. Een overzicht van de mogelijke tegenstanders.

Het hoofdtoernooi biedt plaats aan in totaal 32 clubs. Daarvan kregen 26 ploegen, waaronder Ajax, een rechtstreeks ticket. De overige zes baanden zich met succes een weg door de voorrondes.

De deelnemers worden onderverdeeld in acht poules van vier clubs. Om die poules qua sterkte enigszins vergelijkbaar te maken, is er geen sprake van een compleet vrije loting. De 32 clubs worden ingedeeld in vier verschillende potten. Ploegen die in dezelfde pot zitten, kunnen niet tegen elkaar loten.

Ajax verdwijnt bij de loting in Istanboel in pot 3. Dat wordt bepaald op basis van de UEFA-coëfficiëntenlijst met de resultaten van de afgelopen vijf seizoenen. Daarop bezet de ploeg van trainer Erik ten Hag de zeventiende plaats.

De Amsterdammers ontlopen daardoor onder meer de Portugese topclubs FC Porto en Benfica. Ook tegen Atalanta, dat vorig seizoen Ajax uit de achtste finales wist te houden, kan deze keer niet worden geloot.

Potindeling loting Champions League: Pot 1: Chelsea, Villarreal, Atlético Madrid, Manchester City, Bayern München, Internazionale, Lille, Sporting Portugal

Pot 2: Real Madrid, FC Barcelona, Juventus, Manchester United, Paris Saint-Germain, Liverpool, Sevilla, Borussia Dortmund

Pot 3: FC Porto, Ajax, RB Leipzig, Red Bull Salzburg, Benfica. Atalanta Bergamo, Zenit St.Petersburg, Shakhtar Donetsk

Pot 4: Besiktas, Dynamo Kiev, Club Brugge, AC Milan, VfL Wolfsburg, Malmö FF, Young Boys, Sheriff Tiraspol

Landskampioenen uit topcompetities in pot 1

Alleen pot 1 is niet op basis van de UEFA-coëfficiëntenlijst samengesteld. Daarin zitten Champions League-winnaar Chelsea, Europa League-winnaar Villarreal en de landskampioenen uit de zes grootste competities: Engeland, Duitsland, Italië, Spanje, Frankrijk en Portugal.

Pot 2 is op het eerste gezicht zelfs nog zwaarder bezet en telt met Real Madrid, FC Barcelona, Juventus, Manchester United, Liverpool en Borussia Dortmund maar liefst zes oud-winnaars van de Champions League. Aangevuld met onder meer Paris Saint-Germain, dat zich dit seizoen in dat rijtje hoopt te scharen.

De op papier zwakste tegenstander van Ajax moet komen uit pot 4, al kan met AC Milan, het VfL Wolfsburg van trainer Mark van Bommel of de Belgische kampioen Club Brugge ook daar een club van naam uit de bus komen rollen.

De groepsfase van de Champions League gaat op 14 september van start. De wedstrijden zullen traditiegetrouw op dinsdag en woensdag worden gespeeld. De nummer één en twee van elke poule plaatsen zich voor de knock-outfase, die half februari begint.