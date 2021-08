Trainer Jorge Jesus is er trots op dat hij dinsdag met Benfica ten koste van PSV de Champions League heeft gehaald. Het deert de 67-jarige coach niet dat zijn ploeg zich tijdens een groot deel van de wedstrijd tot verdedigen beperkte.

Benfica speelde ruim een uur met een man minder na een rode kaart voor Lucas Veríssimo en beperkte zich in ondertal vooral tot verdedigen. PSV slaagde er ondanks het overwicht niet in om veel grote kansen te creëren.

"Na de rode kaart leunden we achterover en kwamen we er niet echt meer uit, maar verdedigend waren we foutloos. Deze spelers verdienden het, ze speelden een geweldige wedstrijd", aldus Jesus.

"Of we meer hadden kunnen aanvallen? Voetbal is geen kunstschaatsen. Het gaat om wel of geen doelpunten, het hoeft niet altijd mooi te zijn. We kunnen het spel van Benfica om die reden niet devalueren."

Jorge Jesus langs de lijn in het Philips Stadion. Jorge Jesus langs de lijn in het Philips Stadion. Foto: Getty Images

'Met elf tegen elf waren we beter'

Jesus vindt het een hele prestatie dat hij er met Benfica in is geslaagd om PSV van scoren af te houden. "We speelden tegen een zeer sterke tegenstander, die voor het eerst dit seizoen niet heeft gescoord", zei hij.

"In acht wedstrijden hadden ze 22 keer gescoord. Tot de rode kaart, toen het nog elf tegen elf was, waren we de betere ploeg en kregen we via Rafa Silva de beste kans."

Dankzij het 0-0-gelijkspel in Eindhoven gaat Benfica donderdag de koker in bij de loting voor de groepsfase van de Champions League. Voor PSV rest een avontuur in de Europa League.

