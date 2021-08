Eran Zahavi trekt zich de uitschakeling van PSV in de play-offs van de Champions League aan. De spits kreeg in de tweede helft van de wedstrijd tegen Benfica (0-0) de grootste kans.

Zahavi kreeg de bal aangespeeld door Cody Gakpo en had een vrijwel leeg doel voor zich, maar raakte de lat. De 34-jarige Israëliër baalt er enorm van dat hij het sterkere PSV niet op voorsprong zette.

"Ik ben heel teleurgesteld en het is niet fijn om terug te zien. De bal stuiterde en de verdediger maakte een sliding, dus dat maakte het lastig", aldus Zahavi voor de camera van RTL 7.

"Dit is helaas voetbal, maar ik neem de verantwoordelijkheid. Als ik had gescoord, was de wedstrijd misschien anders verlopen en had het ons makkelijker gemaakt. Het mocht helaas niet zo zijn. We moeten onze kin omhoog houden en deze avond vergeten."

Eran Zahavi baalt na zijn gemiste kans. Foto: Pro Shots

'We waren niet slim genoeg'

PSV had tijdens een groot deel van de wedstrijd in het Philip Stadion de overhand, maar de ploeg van trainer Roger Schmidt creëerde te weinig om de 2-1-nederlaag van vorige week in Lissabon goed te maken.

"We waren niet slim genoeg", was het oordeel van Zahavi. "We moeten dit analyseren. We waren vaak in de buurt van het strafschopgebied, maar we vonden niet de oplossingen om tot genoeg kansen te komen."

Door de uitschakeling tegen Benfica loopt PSV 35 miljoen euro mis en komt de club dit seizoen uit in de Europa League. FC Groningen is zaterdag de volgende tegenstander, in de derde Eredivisie-speelronde.

