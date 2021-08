De teleurstelling over het mislopen van de groepsfase in de Champions League maakte dinsdagavond bij PSV-trainer Roger Schmidt snel plaats voor berusting. De Duitser zag dat zijn ploeg het erg lastig had met Benfica, dat door het doelpuntloze gelijkspel in Eindhoven het felbegeerde ticket voor het miljoenenbal pakte.

"Het was een intense wedstrijd met veel duels en weinig grote kansen. Dat is wel vaker zo op dit niveau. We kregen denk ik drie goede mogelijkheden en daar hadden we er zeker één van moeten maken. Dat hebben we helaas niet gedaan", zei Schmidt na de wedstrijd in een eerste reactie bij RTL 7.

PSV moest door de 2-1-nederlaag in Lissabon voor eigen publiek in ieder geval winnen om kans te houden op een plek in de groepsfase van de Champions League. De ploeg van Schmidt leek in het zadel te worden geholpen door een vroege rode kaart van Lucas Veríssimo, maar een doelpunt bleef uit in het Philips Stadion.

"Na de rode kaart werd het nog moeilijker voor ons, want toen ging Benfica nog defensiever spelen", baalde Schmidt, die zijn ploeg meerdere grote kansen zag missen. Zo raakte Eran Zahavi voor open doel de lat en stuitte Yorbe Vertessen tot twee keer toe op de uitblinkende doelman Odisseas Vlachodimos.

Toch wilde de PSV-coach zijn spelers niks verwijten. "We hebben vaak genoeg laten zien dat we veel kunnen scoren, maar nu lukte het niet. Alle spelers hebben het goed gedaan en we hebben een prima kwalificatie gedraaid. Tegen Benfica waren we in beide wedstrijden de betere, maar je krijgt niet altijd wat je verdient."

PSV is door het verloren tweeluik met Benfica veroordeeld tot de groepsfase van de Europa League. De Eindhovenaren krijgen vrijdag bij de loting de tegenstanders te horen. "We moeten deze teleurstelling accepteren en snel weer frisse energie opdoen", aldus Schmidt.