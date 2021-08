Marco van Ginkel is kritisch op het slotoffensief van PSV na het mislopen van de groepsfase van de Champions League. Volgens de aanvoerder van de Eindhovenaren heeft zijn ploeg in de slotfase te weinig geforceerd om de benodigde goal te maken in de return tegen Benfica, die dinsdag in een doelpuntloos gelijkspel eindigde.

"Dit is heel zuur", waren de eerste woorden van Van Ginkel tegen RTL 7. "We speelden een lang gedeelte van de wedstrijd tegen tien man. In de rust zeggen we dat we er vertrouwen in hebben dat we die goal gaan maken. We hebben wel een paar kansjes gehad, maar het was net niet."

Ondanks een schot op de lat van Eran Zahavi en kansen voor Noni Madueke, Cody Gakpo en Yorbe Vertessen wist PSV niet volledig te profiteren van de numerieke meerderheid. Benfica-speler Lucas Veríssimo kreeg in de 32e minuut een tweede gele kaart na een duel met Gakpo, maar het tiental van Benfica hield stand in het Philips Stadion.

"Af en toe maakten we zelf de fouten en leden we onnodig balverlies. We moesten ze kapot tikken, maar dat hebben we weinig gedaan", verklaarde Van Ginkel, die opvallend kritisch was op het gebrek aan een slotoffensief bij de ploeg van trainer Roger Schmidt. Na de wissels van Van Ginkel en Madueke voor Bruma en Vertessen in zeventigste minuut was PSV alleen nog gevaarlijk via Vertessen.

"Op het laatst hadden we weinig ideeën om een goal te maken. Ik zou er een paar naar voren gooien, maar er is weinig gebeurd. Er komen een paar kleine jongens aan de zijkanten staan, maar de grote jongens blijven achterin. Je moet toch wat forceren en dat hebben we niet gedaan."

Schmidt was het niet eens met de kritiek van Van Ginkel. "We hebben geen spits die voorzetten kan binnenkoppen, zo maken we onze doelpunten niet. We hebben wel laten zien dát we doelpunten kunnen maken. We hebben drie grote kansen gehad en één daarvan moest erin."