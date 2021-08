PSV is er dinsdag niet in geslaagd om het hoofdtoernooi van de Champions League te bereiken. De Eindhovenaren kwamen in de return van de play-offs tegen een tiental van Benfica niet verder dan een doelpuntloos gelijkspel, wat na de 2-1-nederlaag in Lissabon niet genoeg was om door te dringen tot de groepsfase.

Volg nieuws over PSV Volgen Ontvang meldingen bij belangrijke ontwikkelingen rondom PSV

PSV kreeg in het eigen Philips Stadion wel verschillende kansen op de 1-0, waarvan Eran Zahavi na rust de grootste kreeg, maar de Israëliër schoot de bal op de lat en zag verschillende ploeggenoten op Benfica-doelman Odisseas Vlachodimos stuiten. Ook de rode kaart voor Benfica-speler Lucas Veríssimo na een half uur spelen hielp PSV niet in het zadel.

Door de uitschakeling in de play-offs van de Champions League stroomt PSV automatisch door naar de groepsfase van de Europa League. De loting daarvoor is komende vrijdag. In de afgelopen twee seizoenen kwam de 24-voudig landskampioen ook al uit in de Europa League. Vorig seizoen werd de ploeg van trainer Roger Schmidt in de knock-outronde uitgeschakeld door Olympiacos.

Met het mislopen van de Champions League grijpt PSV ook naast de 35 miljoen euro die de club zo goed als zeker zou krijgen bij plaatsing voor de groepsfase. Regerend landskampioen Ajax is nu de enige Nederlandse club die zich heeft geplaatst voor het hoofdtoernooi van het miljoenenbal. De loting daarvoor is aanstaande donderdag.

Benfica moest na 32 minuten spelen met tien man verder door een rode kaart voor Lucas Veríssimo. Benfica moest na 32 minuten spelen met tien man verder door een rode kaart voor Lucas Veríssimo. Foto: Pro Shots

Benfica al na half uur met tien man

Met de fitte Noni Madueke in de basis was PSV in de openingsfase in het kolkende Philips Stadion gewaagd aan Benfica. De ploegen vochten vooral op het middenveld harde duels met elkaar uit en kwamen daardoor in het eerste deel amper tot kansen.

Daar kwam na een klein half uur spelen verandering in. Ibrahim Sangaré leverde de bal in het eigen strafschopgebied zomaar in bij Benfica en tot zijn opluchting zag hij de poging van Rafa Silva geblokt worden door een ploeggenoot. Aan de andere kant schoot Philipp Max in het zijnet.

Een paar minuten later kwam Benfica met tien man te staan. Met al een gele kaart op zak ging Veríssimo onbesuisd het duel met Cody Gakpo aan en de Braziliaanse verdediger kreeg daarvoor zijn tweede gele kaart van de Sloveense scheidsrechter Slavko Vincic.

Eran Zahavi kreeg na rust de grootste kans voor PSV, maar schoot de bal op de lat. Eran Zahavi kreeg na rust de grootste kans voor PSV, maar schoot de bal op de lat. Foto: Getty Images

PSV mist grote kansen

Na de rode kaart greep PSV het initiatief en dat resulteerde al voor rust in verschillende kansen, waarvan Madueke de grootste had. De Engelse revelatie dook na een vloeiende aanval vrij op voor Vlachodimos, maar hij schoot tegen het been van de doelman van Benfica.

Ook na de onderbreking domineerde PSV, maar verzuimde het opnieuw om de score te openen. Zahavi was na ruim een uur spelen het dichtst bij de 1-0. Gakpo gaf de Israëliër een niet te missen kans bij de tweede paal, maar de spits gleed de bal van dichtbij op de onderkant van de lat.

Na de opmerkelijke wissels van Madueke en aanvoerder Marco van Ginkel, die na zeventig minuten spelen werden vervangen door Yorbe Vertessen en Bruma, en het continue tijdrekken van Benfica was PSV amper gevaarlijk in de slotfase, totdat Vertessen in de 85e minuut vrij voor het doel opdook. Hij miste echter tot twee keer toe, waardoor Champions League-voetbal nog minstens een jaar uitblijft in Eindhoven.