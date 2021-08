PSV-Benfica ·

Maar let op: PSV moet met twee doelpunten verschil winnen. Bij een verschil van één goal in het voordeel van de Eindhovenaren gaan we verlengen. De uitdoelpuntenregel - waarbij de hoeveelheid uitdoelpunten bij een gelijke stand beslissend was - werd aan het begin van dit seizoen afgeschaft. Wint PSV niet, dan gaat Benfica de Champions League in.