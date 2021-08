PSV treedt dinsdag met Noni Madueke aan in de cruciale return tegen Benfica in de play-offs van de Champions League. De smaakmaker bleef zaterdag in de competitiewedstrijd tegen SC Cambuur (4-1) geblesseerd op het veld liggen, maar is op tijd fit voor het duel in Eindhoven.

Volg nieuws over PSV Volgen Ontvang meldingen bij belangrijke ontwikkelingen rondom PSV

Opstelling PSV: Drommel; Mwene, Ramalho, Boscagli, Max; Sangaré, Van Ginkel, Götze; Madueke, Zahavi, Gakpo.

Opstelling Benfica: Vlachodimos; Gilberto, Otamendi, Veríssimo, Morato; João Mário, Weigl, Grimaldo; Taarabt, Rafa Silva, Yaremchuck.

Trainer Roger Schmidt zei maandag tijdens zijn persconferentie al dat Madueke geen blessure had overgehouden aan het duel met SC Cambuur, waarin de Engelse aanvaller ook trefzeker was. Met zes doelpunten in acht officiële wedstrijden is Madueke een van de belangrijkste spelers bij PSV.

Ten opzichte van de wedstrijd tegen SC Cambuur keren ook André Ramalho, Philipp Max, Ibrahim Sangaré en Mario Götze terug in de basiself. Het viertal kreeg net als Madueke rust in de thuiswedstrijd tegen SC Cambuur. Van die vijf spelers vielen Madueke, Sangaré en Götze nog in tegen de Friezen.

Davy Pröpper ontbreekt in de wedstrijdselectie van PSV. De middenvelder kampt met een lichte blessure en zal daardoor ook niet plaatsnemen op de reservebank. Daarom is spits Fodé Fofana, die maandag nog twee keer scoorde voor Jong PSV tegen FC Eindhoven in de Keuken Kampioen Divisie, aan de groep toegevoegd.

Trainer Roger Schmidt houdt vast aan zijn vertrouwde elf namen tegen Benfica. Trainer Roger Schmidt houdt vast aan zijn vertrouwde elf namen tegen Benfica. Foto: ANP

Ticket levert 35 miljoen euro op

PSV gaat tegen Benfica op jacht naar een ticket voor de groepsfase van de Champions League, dat zo'n 35 miljoen euro oplevert. De Eindhovenaren moeten in het eigen Philips Stadion een 1-2-nederlaag uit de heenwedstrijd in Lissabon goed zien te maken.

PSV heeft niet genoeg aan een zege met één doelpunt verschil om het hoofdtoernooi van het miljoenenbal te bereiken. De UEFA heeft dit seizoen de uitdoelpuntenregel afgeschaft, waardoor uitdoelpunten niet meer dubbel tellen bij een gelijke stand over twee duels. Mocht PSV in de reguliere speeltijd met één doelpunt verschil voor staan, dan volgt er een verlenging.

PSV-Benfica begint dinsdag om 21.00 uur en staat onder leiding van de Sloveense scheidsrechter Slavko Vincic. De winnaar van het tweeluik gaat komende donderdag in de koker voor de loting van de groepsfase van de Champions League.