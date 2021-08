Benfica heeft dinsdag in het cruciale play-offduel met PSV genoeg aan een gelijkspel om zich te plaatsen voor de Champions League, maar trainer Jorge Jesus is niet van plan om verdedigend te gaan spelen. De Portugezen beginnen met een 1-2-voorsprong aan de Champions League-return in Eindhoven.

"We weten wat we moeten doen", zei Jesus maandag, voordat hij met zijn ploeg in het vliegtuig naar Nederland stapte. De club heeft besloten om niet Eindhoven te trainen.

"Dit wordt een wedstrijd met grote sportieve en financiële belangen", vervolgde Jesus. "We spelen tegen een heel goede tegenstander. Eigenlijk zouden PSV en Benfica allebei in de groepsfase van de Champions League moeten spelen. Dat heb ik vorige week ook al gezegd. We hebben aan een gelijkspel voldoende, maar gaan voor de winst."

"We houden er rekening mee dat we moeten scoren en mogen absoluut niet denken dat we al op een voorsprong staan. Onze tegenstander is namelijk in staat om op elk moment een doelpunt te maken. Het wordt heel moeilijk."

Benfica nog zonder Radonjic maar met Vertonghen

Benfica kan in Eindhoven nog geen beroep doen op de kersverse aanwinst Nemanja Radonjic. De Servische aanvaller, die voor een seizoen wordt gehuurd van Olympique Marseille, is niet speelgerechtigd.

Aanvaller Luca Waldschmidt heeft de Portugese club verlaten. Hij gaat aan de slag bij VfL Wolfsburg, waar Mark van Bommel trainer is. Oud-Ajacied Jan Vertonghen is juist wel weer fit. De 34-jarige Belg is hersteld van een spierblessure.

De return tussen PSV en Benfica begint dinsdag om 21.00 uur in het Philips Stadion en staat onder leiding van de Sloveense scheidsrechter Slavko Vincic.