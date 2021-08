Mario Götze en Roger Schmidt betwijfelen of de fans van PSV dinsdag tegen Benfica gehoor geven aan de oproep van demissionair minister Hugo de Jonge (Volksgezondheid) om op hun stoel te blijven zitten. PSV moet in de play-offs van de Champions League in Eindhoven een 1-2-achterstand zien goed te maken.

"Als dat de regels zijn, dan moet misschien iedereen zich daaraan houden", zei Götze maandag op een persconferentie in de aanloop naar het duel. "Maar ik weet echt niet of dat lukt."

De Jonge benadrukte maandag nog maar eens dat voetbalsupporters op hun plaats moeten blijven zitten en doelpunten niet hossend mogen vieren. Hij wil alle staanvakken in stadions voorlopig sluiten. Burgemeesters gaan daar dinsdag met profclubs over in gesprek.

"Als die maatregelen nodig zijn, dan zijn ze nodig", vervolgde Götze. "Maar als ik op de bank zit, dan spring ik ook vaak op als we scoren. Dat gaat automatisch."

Schmidt kon zich later op de persconferentie goed vinden in de woorden van Götze. "Ik denk dat hij het goed heeft verwoord", aldus Schmidt. "Ik heb als trainer geluk. Als trainer mag je wel staan."

PSV-Benfica begint dinsdag om 21.00 uur. De wedstrijd in het Philips Stadion staat onder leiding van de Sloveense scheidsrechter Slavko Vincic.