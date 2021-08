PSV-trainer Roger Schmidt kan dinsdag in de return van de play-offs van de Champions League tegen Benfica een beroep doen op Noni Madueke. De Britse aanvaller raakte zaterdag in de wedstrijd tegen SC Cambuur (4-1-winst) licht geblesseerd, maar is fit genoeg om te spelen.

"Noni is helemaal fit", zei Schmidt, die met PSV in Eindhoven een 1-2-achterstand moet goed zien te maken, maandag op een persconferentie.

Schmidt had Madueke zaterdag in eerste instantie nog gespaard door hem op de bank te houden. Aan het begin van de tweede helft kwam hij alsnog het veld in.

Madueke, die dit seizoen in acht duels al goed is voor zes treffers, nam binnen drie minuten al de 3-0 voor zijn rekening, maar bleef in de slotfase enige tijd geblesseerd op de grond liggen. Hoewel Madueke de wedstrijd uitspeelde, waren er in Eindhoven toch zorgen of de smaakmaker de wedstrijd van dinsdag wel zou halen. Dat blijkt dus het geval.

Volgens trainer Roger Schmidt is PSV klaar om dit seizoen te acteren in de Champions League. Foto: ANP

'Lieten in Lissabon zien klaar te zijn voor Champions League'

PSV maakte een week geleden in Lissabon een goede indruk tegen Benfica, maar ging desondanks nipt onderuit. Volgens Schmidt is zijn ploeg volledig klaar om dit seizoen te acteren in de Champions League.

"We hebben in Lissabon al aangetoond dat we helemaal klaar zijn voor de Champions League", aldus Schmidt. "Maar ook Benfica heeft een Champions League-waardig elftal. De wedstrijd zal op kleine details worden beslist, maar wij zullen moeten zorgen dat we er als winnaars uit gaan komen."

Volgens Schmidt zou het thuisvoordeel van PSV weleens het verschil kunnen gaan maken. "Dat we de steun van onze fans hebben is een enorm voordeel voor ons", vervolgde de Duitse coach. "Dat hebben we in de eerste twee voorrondes al gezien. De sfeer is hier altijd fantastisch. We hebben er vorig seizoen hard voor gewerkt om hier te staan en nu we zo dichtbij zijn, willen we het ook afmaken."

PSV-Benfica begint dinsdag in het Philips Stadion om 21.00 uur. De wedstrijd staat onder leiding van de Sloveense scheidsrechter Slavko Vincic.