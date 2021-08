Jan Vertonghen maakt deel uit van de selectie van Benfica voor het uitduel van dinsdag met PSV in de play-offs van de Champions League. De Belgische verdediger is hersteld van een spierblessure die hij twee weken geleden tegen Spartak Moskou opliep.

"Hij heeft niet veel kunnen doen, maar de medische afdeling heeft hem fit verklaard", zei trainer Jorge Jesus maandag over Vertonghen. "Hij stond net met ons op het trainingsveld. We hebben tactisch getraind. De spelers moeten nog herstellen van afgelopen weekeinde."

De 34-jarige Vertonghen miste vorige week door zijn blessure het thuisduel van Benfica met PSV (2-1) en hij moest ook de laatste twee competitieduels aan zich voorbij laten gaan. De oud-Ajacied, die in de zomer van 2020 overkwam van Tottenham Hotspur, heeft normaal gesproken een basisplaats bij Benfica.

Het is nog niet duidelijk of Vertonghen fit genoeg is om in Eindhoven aan de aftrap te staan. Benfica vliegt later op de dag naar Nederland. De 37-voudig kampioen van Portugal heeft besloten om niet in het Philips Stadion te trainen.

"We weten wat we moeten doen", zei Jesus. "Dit wordt een wedstrijd met grote sportieve en financiële belangen. We spelen tegen een heel goede tegenstander. Eigenlijk zouden PSV en Benfica allebei in de groepsfase van de Champions League moeten spelen. Dat heb ik vorige week ook al gezegd."

De return tussen PSV en Benfica begint dinsdag om 21.00 uur in het Philips Stadion en staat onder leiding van de Sloveense scheidsrechter Slavko Vincic.