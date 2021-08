Benfica-coach Jorge Jesus put veel vertrouwen uit de overwinning die zijn ploeg woensdag op PSV boekte. De Portugezen wonnen de heenwedstrijd in de play-offs van de Champions League met 2-1.

In eigen stadion nam Benfica een 2-0-voorsprong, waarna Cody Gakpo in de tweede helft voor een betere uitgangspositie van PSV zorgde. De Eindhovenaren waren vooral na rust sterker.

"Gelukkig tellen uitdoelpunten in Europees verband niet meer dubbel. We stonden tegenover een geweldige ploeg, die op alle vlakken erg sterk was. Uiteindelijk zaten we er een beetje doorheen", zei Jesus na de wedstrijd in Estádio da Luz.

"We hebben een geweldige wedstrijd gespeeld. Het was pas de eerste keer dit seizoen dat PSV verloor. Dat geeft ons alleen maar meer moed voor de tweede wedstrijd. Ik ben optimistisch."

Benfica slaagde erin om twee keer te scoren tegen PSV. Foto: Getty Images

'Alleen op PlayStation lijdt je geen balverlies'

De 67-jarige Jesus gaf toe dat Benfica tijdens de tweede helft in de problemen kwam door meer balverlies te lijden, maar de Portugees zat daar niet heel erg mee.

"Natuurlijk willen we dat Benfica geen balverlies lijdt en altijd top is, maar dat bestaat niet in het voetbal", relativeerde de ervaren trainer. "Dat kan alleen op de PlayStation."

PSV had tot de confrontatie met Benfica alle wedstrijden van dit seizoen gewonnen. De return tegen de 37-voudig kampioen van Portugal staat komende dinsdag op het programma in het Philips Stadion en begint om 21.00 uur.

Zaterdag staat de ploeg van trainer Roger Schmidt eerst tegenover SC Cambuur. Het duel in de tweede Eredivisie-speelronde wordt eveneens in Eindhoven gespeeld en begint om 20.00 uur.

