PSV-coach Roger Schmidt heeft er ondanks de nederlaag tegen Benfica nog alle vertrouwen in dat zijn ploeg zich plaatst voor het hoofdtoernooi van de Champions League. De Eindhovenaren gingen woensdag in Lissabon met 2-1 onderuit in de eerste wedstrijd van de play-offs.

"Ik ben erg blij met ons spel, maar we verdienden meer", concludeerde Schmidt bij RTL 7. "Voor volgende week is dit resultaat niet perfect, maar ik heb er vertrouwen in dat we ons plaatsen."

PSV had het vooral in de eerste helft lastig met Benfica en dat leidde tot een 2-0-achterstand bij rust door doelpunten van Rafa Silva en Julian Weigl. In de tweede helft zorgde Cody Gakpo al snel voor de aansluitingstreffer en kregen de bezoekers de nodige kansen op de gelijkmaker, maar werd er niet meer gescoord.

"In de eerste helft vond ik ons al beter", aldus Schmidt. "Alleen hadden we twee ongelukkige momenten achterin, die tot de tegendoelpunten leidden. Maar na rust geloofden we er nog in. Het was erg belangrijk dat we na de hervatting scoorden, maar er had nog meer in gezeten. De beste kansen waren voor ons. We hadden kunnen winnen."

PSV viert de aansluitingstreffer van Cody Gakpo. PSV viert de aansluitingstreffer van Cody Gakpo. Foto: Getty Images

Gakpo: 'We hadden er meer uit moeten halen'

Ook doelpuntenmaker Gakpo heeft nog vertrouwen in een goede afloop voor PSV. "Jammer dat we hebben verloren. Dat was niet nodig geweest. Maar op eigen veld moeten we het volgende week afmaken", zei de aanvaller.

"We zijn goed aan het seizoen begonnen", vervolgde Gakpo. "Die lijn moeten we doortrekken. Tegen Benfica begonnen we niet goed en hadden zij wat geluk met de doelpunten. Dan moet je als team bij elkaar blijven."

"Dat hebben we gedaan en dat leidde tot een veel betere tweede helft. We hadden er gezien de mogelijkheden ook meer uit moeten halen. Gelukkig krijgen we straks nog een wedstrijd om het weer goed te maken."

De return tussen PSV en Benfica wordt volgende week dinsdag in Eindhoven gespeeld. De winnaar van het tweeluik plaatst zich voor het hoofdtoernooi van de Champions League.

