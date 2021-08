PSV mag blijven hopen op een plek in het hoofdtoernooi van de Champions League. De ploeg van coach Roger Schmidt leed woensdag in de play-offs een kleine nederlaag in de heenwedstrijd tegen Benfica: 2-1.

Volg nieuws over PSV Volgen Ontvang meldingen bij belangrijke ontwikkelingen rondom PSV

PSV stond halverwege met 2-0 achter in Lissabon. Na tien minuten had Rafa Silva de score voor Benfica geopend en vlak voor rust verdubbelde Julian Weigl de voorsprong.

Vroeg in de tweede helft bracht Cody Gakpo de bezoekers op fraaie wijze terug in de wedstrijd. De Eindhovenaren creëerden daarna de nodige kansen, maar kwamen niet meer tot scoren.

De return tussen PSV en Benfica wordt volgende week dinsdag in Eindhoven gespeeld. De winnaar van het tweeluik plaatst zich voor het hoofdtoernooi van de Champions League.

Mocht PSV worden uitgeschakeld in de play-offs van de Champions League, dan gaat het verder in de groepsfase van de Europa League.

Benfica viert de openingstreffer van Rafa Silva. Benfica viert de openingstreffer van Rafa Silva. Foto: Getty Images

PSV na tien minuten op achterstand

In het Estádio da Luz werd PSV in de eerste helft flink onder druk gezet en dat leidde in de tiende minuut tot de openingstreffer van Benfica. Silva werd bediend door Roman Yaremchuk en raakte de bal niet vol, maar passeerde Joël Drommel met een schuiver in de rechterhoek.

Gedurende de eerste helft speelde PSV zich onder de druk van de thuisploeg uit en creëerden de Eindhovenaren ook kansen. Na een half uur kwam Eran Zahavi tot scoren, maar zijn doelpunt werd afgekeurd wegens buitenspel. Even later stuitte Gakpo met een afstandsschot op Odysseas Vlachodimos.

Drie minuten voor rust was Benfica wel trefzeker. Drommel keerde nog een afstandsschot van Lucas Veríssimo, maar in de daaropvolgende hoekschop schoot Weigl de bal van dichtbij in het dak van het doel.

Vreugde bij PSV na de aansluitingstreffer van Cody Gakpo. Vreugde bij PSV na de aansluitingstreffer van Cody Gakpo. Foto: Getty Images

Gakpo zorgt voor fraaie aansluitingstreffer

In de tweede helft waren de rollen omgedraaid en ging PSV op jacht naar de aansluitingstreffer. Een kopbal van Marco van Ginkel werd nog gekeerd door Vlachodimos, maar zes minuten na rust had de doelman van Benfica geen antwoord op een prachtig afstandsschot van Gakpo in de rechterhoek. Tussendoor keerde Drommel aan de andere kant wel een afstandsschot van Silva.

PSV was daarna duidelijk de betere ploeg en zette Benfica met de rug tegen de muur. Dat resulteerde in een aantal grote kansen voor de ploeg van Schmidt, maar Vlachodimos voorkwam de gelijkmaker. Mario Götze stuitte na een mooie pass van Gakpo op de Griekse keeper, die even later moeizaam redde op een inzet van Zahavi.

Ook Gakpo was een kwartier voor tijd dicht bij de 2-2, maar zijn schot werd eveneens gekeerd door Vlachodimos. In de slotfase ging de storm van PSV liggen en drong Benfica weer iets meer aan, maar vielen er geen doelpunten meer.

Bekijk het programma en de uitslagen in de play-offs van de Champions League.