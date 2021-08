PSV begint woensdag met Phillipp Mwene en Marco van Ginkel aan de uitwedstrijd tegen Benfica in de play-offs van de Champions League. Het tweetal ontbrak in de return tegen FC Midtjylland in de derde voorronde in de basis, toen PSV een 3-0-voorsprong met succes verdedigde.

Opstelling PSV: Drommel; Mwene, Ramalho, Boscagli, Max; Sangaré, Götze, Van Ginkel; Madueke, Zahavi en Gakpo.

Opstelling Benfica: Vlachodimos; Gonçalves, Otamendi, Verissimo, Morato; Weigl, João Mário, Grimaldo; Yaremchuk, Rafa Silva en Pizzi.

Door de basisplaatsen van Mwene en Van Ginkel moeten Jordan Teze en Davy Pröpper in Lissabon op de bank plaatsnemen. Naast hen zit ook Bruma, die in de uitwedstrijd tegen FC Midtjylland het enige doelpunt maakte.

PSV-trainer Roger Schmidt gaf afgelopen weekend op bezoek bij Heracles verschillende basisspelers rust. Aanvoerder Van Ginkel zat helemaal niet bij de selectie en ook Joël Drommel, Olivier Boscagli, Philipp Max, Mario Götze, Cody Gakpo en Eran Zahavi ontbraken in de basisopstelling.

Het duel tussen Benfica en PSV begint woensdag om 21.00 uur en staat onder leiding van de Duitse scheidsrechter Felix Brych. Een week later is de return in Eindhoven.

PSV haalde in 2019 voor het laatst de groepsfase van de Champions League. Ajax heeft zich als landskampioen al geplaatst voor het hoofdtoernooi.

