Benfica-trainer Jorge Jesus weet dat zijn ploeg woensdagavond met PSV een zware kluif wacht in de play-offs van de Champions League. De Portugees vindt dat de Eindhovenaren genoeg kwaliteiten hebben om in de groepsfase uit te kunnen komen.

"We zijn van Nederlandse clubs gewend dat ze aanvallend spelen en dit PSV denkt precies zo. We treffen een ploeg met heel veel individuele kwaliteit voorin, spelers die het verschil kunnen maken. Als we ze te veel ruimte geven, hebben we een probleem tegen dit superaanvallende PSV", zei Jesus dinsdag op zijn persconferentie.

PSV is tot dusver ongenaakbaar in de voorrondes van de Champions League. De ploeg van trainer Roger Schmidt won eerst eenvoudig van Galatasaray (zeges van 1-2 en 5-1) en daarna bleek ook het tweeluik met FC Midtjylland (3-0 en 0-1) geen probleem voor de nummer twee van het vorige Eredivisie-seizoen.

Benfica rekende in de derde voorronde eveneens eenvoudig af met het Spartak Moskou van Quincy Promes en Jorrit Hendrix (2-0 en 0-2). "Zowel Benfica als PSV hoort niet thuis in de play-offs, maar in de groepsfase. Beide ploegen hebben een grote staat van dienst in de Champions League en zijn heel sterk", benadrukte Jesus.

Trainer Jorge Jesus vindt dat zowel PSV als Benfica in de groepsfase van de Champions League thuishoort. Foto: Pro Shots

Benfica kan voor het eerst in 38 jaar eerste vijf duels winnen

Net als PSV is Benfica dit seizoen nog foutloos. De 37-voudig kampioen van Portugal won naast het tweeluik met Spartak Moskou ook de eerste twee competitiewedstrijden en kan tegen PSV voor het eerst in 38 jaar de eerste vijf duels van het seizoen winnen.

"Daar was ik niet van op de hoogte, maar daar gaat het mij nu ook helemaal niet om. We willen een goede uitgangspositie creëren en ik weet zeker dat we de komende maanden nog beter zullen worden", zei Jesus, die daarna nog maar eens herhaalde dat hij het zonde vindt dat Benfica en PSV niet allebei naar de groepsfase gaan.

"Beide ploegen zouden in de Champions League tegen elke club weerstand kunnen bieden, op de drie of vier favorieten voor de eindzege na. Voor dit tweeluik is er dan ook geen favoriet. Het wordt voor ons belangrijk om de bewegingen van Mario Götze tussen onze linies te voorkomen. Ik beslis op het laatste moment welk systeem ik ga gebruiken om PSV af te stoppen."

De eerste wedstrijd tussen PSV en Benfica begint woensdag om 21.00 uur in Lissabon. De return is over zes dagen in het Philips Stadion.