Myron Boadu en AS Monaco hebben dinsdag slechte zaken gedaan in de strijd om een Champions League-ticket. De van AZ overgekomen spits raakte als invaller de paal en ging met zijn club met 0-1 onderuit tegen Shakhtar Donetsk in het heenduel van de play-offs.

Shakhtar, waarbij de van Ajax overgekomen spits Lassina Traoré een basisplaats had, was in de beginfase beter. Binnen twintig minuten bracht de Braziliaan Pedrinho dat in de score tot uitdrukking na een fraaie actie.

Boadu viel in de 67e minuut in en was in de slotfase met een verdekt schot dicht bij de gelijkmaker namens het sterkere Monaco. Via de vingertoppen van keeper Anatolii Trubin belandde de bal tegen de paal.

De twintigjarige Boadu verkaste deze zomer voor 17 miljoen euro van AZ naar Monaco. In zijn eerdere twee wedstrijden namens de Monegasken was de geboren Amsterdammer basisspeler, maar scoorde hij nog niet.

Bij de overige wedstrijden van dinsdag in de Champions League-play-offs eindigde Red Bull Salzburg-Brøndby IF in 2-1 en was Sheriff Tiraspol uit Moldavië met 3-0 te sterk voor Dinamo Zagreb.

Woensdag staan nog eens drie duels op het programma, waaronder Benfica-PSV. Alle returns zijn volgende week.

Bekijk de uitslagen en het programma in de Champions League-play-offs