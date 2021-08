PSV is maandag zonder Nick Viergever naar Lissabon vertrokken voor het duel met Benfica. De ervaren verdediger verwacht binnenkort vader te worden en is om die reden in Nederland achtergebleven.

PSV neemt het woensdag op tegen Benfica in de play-offs van de Champions League. De return is een week later in Eindhoven.

De ploeg van trainer Roger Schmidt heeft ervoor gekozen om al een dag eerder naar het warme Portugal af te reizen om zo goed aan de omstandigheden te kunnen wennen. Dat beviel enkele weken geleden ook goed bij de return tegen Galatasaray.

Viergever speelt in de beginfase van het seizoen geen belangrijke rol bij PSV. De 32-jarige verdediger moet Olivier Boscagli en Armando Obispo voor zich dulden in de pikorde voor de positie van linker centrale verdediger.

Kersverse vader Boscagli wel inzetbaar bij nog foutloos PSV

Boscagli ontbrak zaterdag tegen Heracles (0-2-zege) om dezelfde reden als Viergever. De Franse verdediger is vrijdagnacht vader geworden. Hij is wel weer beschikbaar voor de wedstrijd tegen Benfica.

Philipp Max en Marco van Ginkel keren eveneens terug in de selectie na hun afwezigheid tegen Heracles. Ook Mario Götze reist gewoon mee naar Portugal. Zijn broer Felix belandde dit weekend na een botsing in de Dritte Liga in Duitsland in het ziekenhuis met een schedelbreuk, maar hij heeft de intensive care inmiddels verlaten.

Mohamed Ihattaren ontbreekt nog altijd bij PSV. De talentvolle middenvelder traint om disciplinaire redenen individueel. Ook Érick Gutiérrez, Ritsu Doan en Maxi Romero behoren wegens blessures niet tot de 22-koppige selectie.

PSV wist tot dusver alle zes de wedstrijden dit seizoen te winnen en strijdt met Benfica om een plaats in de lucratieve groepsfase van de Champions League. De wedstrijd in Estádio da Luz staat woensdag (aftrap 21.00 uur) onder leiding van de Duitse toparbiter Felix Brych.

