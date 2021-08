PSV-trainer Roger Schmidt verwacht dat PSV het moeilijk gaat krijgen met Benfica in de strijd om een Champions League-ticket. De Portugese club is na een nieuwe zege van de Eindhovenaren op FC Midtjylland de laatste horde op weg naar de groepsfase van de Champions League.

"Benfica is een zeer ervaren club met een aantal hele goede spelers", zei Schmidt dinsdag na de 0-1-overwinning op Midtjylland voor de camera van SBS6. "Zij zijn het gewend om Champions League te spelen."

Benfica stond tussen 2010 en 2019 jaarlijks in de groepsfase van de Champions League, maar kwam afgelopen seizoen uit in de Europa League. In de derde voorronde waren de Portugezen in beide duels met 2-0 te sterk voor het Spartak Moskou van Quincy Promes en Jorrit Hendrix.

"Het wordt een hele grote uitdaging", vervolgde Schmidt, die vanzelfsprekend tevreden was over het resultaat van zijn ploeg in het Deense Herning. PSV verdedigde tegen Midtjylland een 3-0-voorsprong na de wedstrijd in Eindhoven en won de return dankzij een late treffer van Bruma met 0-1.

Bruma maakte het enige doelpunt op bezoek bij FC Midtjylland. Foto: Getty Images

'Was geen topduel vandaag'

Ondanks de overwinning besefte de Duitse trainer dat het spel van de Eindhovenaren tegen Midtjylland te wensen overliet. "Het was geen topduel vandaag. Als je dan niet kan scoren, is het belangrijk om de nul te houden."

"We winnen en incasseren nu drie keer op rij geen doelpunten tegen hele goede teams. Dat is een goed teken", doelde hij op de wedstrijden tegen Midtjylland (3-0 en 0-1) en de strijd om de Johan Cruijff Schaal tegen Ajax (0-4).

De play-offs vormen de laatste horde richting het hoofdtoernooi van de Champions League, waarin PSV in 2018 voor het laatst uitkwam. PSV begint het tweeluik met Benfica op 18 augustus met een uitwedstrijd. Op 24 augustus volgt de return in Eindhoven.