PSV heeft zich dinsdag geplaatst voor de play-offs van de Champions League. De Eindhovenaren wonnen de return tegen FC Midtjylland in de derde voorronde op de valreep met 0-1, nadat ze vorige week al met 3-0 te sterk waren voor de Denen.

PSV ontsnapte in de eerste helft een aantal keren aan een tegendoelpunt en was ook zelf een paar keer gevaarlijk. Na rust kreeg Cody Gakpo een grote kans op de openingstreffer, maar hij faalde oog in oog met Midtjylland-doelman Jonas Lössl.

De wedstrijd in Herning leek af te stevenen op een gelijkspel, maar in blessuretijd bezorgde invaller Bruma de ploeg van coach Roger Schmidt toch nog de winst.

In de play-offs neemt PSV het op tegen Benfica, dat in de derde voorronde te sterk was voor Spartak Moskou. De Portugezen wonnen de return in Lissabon met 2-0 via treffers van João Mário en Roman Yaremchuk, nadat ze vorige week in de heenwedstrijd al met 0-2 te sterk waren voor de Russen.

PSV gaat op 17 of 18 augustus eerst op bezoek bij Benfica. Op 24 of 25 augustus volgt de return in Eindhoven. De play-offs vormen de laatste horde richting het hoofdtoernooi van de Champions League, waarin PSV in 2018 voor het laatst uitkwam. Landskampioen Ajax heeft zich al geplaatst voor de groepsfase.

Joël Drommel verrichtte een aantal fraaie reddingen voor PSV. Joël Drommel verrichtte een aantal fraaie reddingen voor PSV. Foto: Getty Images

Eerste grote kansen zijn voor Midtjylland

Na een openingsfase zonder grote kansen kwam het eerste gevaar in de MCH Arena van Midtjylland. Júnior Brumado kreeg zijn hoofd echter net niet tegen een voorzet.

Ook daarna ontsnapte PSV een aantal keren aan een tegendoelpunt. Eerst kwam Joël Drommel op tijd zijn doel uit bij een fraaie steekpass van Evander en even later tikte de keeper van PSV een voorzet van Awer Mabil nog net uit zijn doel.

In de slotfase van de eerste helft waren de bezoekers op de counter tweemaal dicht bij de openingstreffer. Eran Zahavi zag een schot richting de korte hoek gekeerd worden door Lössl en Gakpo stuitte kort daarna eveneens op de doelman van Midtjylland.

Eran Zahavi kreeg voor rust een kans op de openingsgoal voor PSV. Eran Zahavi kreeg voor rust een kans op de openingsgoal voor PSV. Foto: Getty Images

Invaller Bruma bezorgt PSV overwinning

Na rust stichtte PSV vrijwel meteen gevaar, maar schoot Noni Madueke over. Tien minuten later kreeg Gakpo een nog grotere kans: hij stormde alleen op Lössl af na een pass van Zahavi, maar schoot naast.

Het spel bleef vervolgens op en neer golven en ook Midtjylland kwam niet tot scoren. Drommel redde ietwat moeizaam op een vrije trap van Evander en een poging van Anders Dreyer belandde in het zijnet.

PSV speelde de wedstrijd daarna gecontroleerd uit en Midtjylland leek er niet meer in te geloven. Invaller Marco van Ginkel, die vermoedelijk rust kreeg, was in de slotfase dicht bij de 0-1, maar Lössl tikte het afstandsschot naast.

Bruma kwam in de 93e minuut wel tot scoren met een afstandsschot en bezorgde PSV zo toch nog de winst in Denemarken. Enkele minuten eerder maakte de achttienjarige Fodé Fofana zijn debuut in de hoofdmacht van de Eindhovenaren.

