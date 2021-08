Trainer John van den Brom heeft dinsdag met KRC Genk de play-offs van de Champions League niet weten te bereiken. Na een tweede nederlaag tegen Shakhtar Donetsk (2-1) gaan de Belgen naar de groepsfase van de Europa League. Shakhtar neemt het in de play-offs op tegen AS Monaco, dat Sparta Praag versloeg.

Genk moest een 1-2-achterstand goed zien te maken in de return in Kiev, maar dat zat er vrijwel geen moment in. Lassina Traoré maakte in de 27e minuut namens Shakhtar de openingstreffer. De spits, die afgelopen zomer overkwam van Ajax, maakte zijn eerste goal in Europees verband voor zijn nieuwe club.

In de tweede helft kwamen voormalig Eredivisie-spelers Mike Trésor, Carel Eiting en Cyriel Dessers binnen de lijnen, maar dat mocht Genk in eerste instantie niet baten. In de 77e minuut maakte de Braziliaan Marcos Antonio de 2-0 voor de thuisploeg.

De invallers zorgden in de slotminuten nog wel voor de aansluitingstreffer namens Genk. Dessers maakte na een fraaie assist van Trésor de 2-1. De oud-spits van onder meer FC Utrecht en NAC Breda schoot de bal overtuigend langs doelman Anatolii Trubin.

Na de 4-2-nederlaag over twee wedstrijden gaat Genk naar de groepsfase van de Europa League. De ploeg van van den Brom speelde vorig seizoen geen Europees voetbal.

AS Monaco boekt zonder Boadu ruime zege

Shakhtar neemt het in de play-offs op tegen AS Monaco, dat in de derde voorronde afrekende met Sparta Praag. De winnaar het duel tussen Shakhtar en Monaco gaat naar de groepsfase van de Champions League.

Monaco verdedigde zonder Myron Boadu in de selectie in eigen huis een 2-0-voorsprong. De Monegasken breidden die voorsprong uit dankzij doelpunten van Gelson Martins, Aleksandr Golovin en Sofiane Diop. David Karlsson deed wat terug namens Sparta Praag: 5-1.

De heenwedstrijden in de play-offs zijn volgende week. Shakhtar komt eerst op bezoek in Monaco en de return is een week later in Kiev.

