Trainer Bo Henriksen van FC Midtjylland wilde zijn ploeg dinsdagavond niks verwijten na de kansloze nederlaag tegen PSV in de derde voorronde van de Champions League. De Denen misten in de eerste ontmoeting een aantal spelers vanwege het coronavirus en waren mede daardoor niet opgewassen tegen de Eindhovenaren: 3-0.

"Het klinkt misschien gek, maar we hebben in het eerste half uur alles gedaan wat we konden doen", zei Henriksen over de dramatische eerste helft van zijn ploeg, waarin PSV drie keer scoorde. Noni Madueke, Mario Götze en Cody Gakpo zetten PSV in een tijdsbestek van minder dan een kwartier op een 3-0-voorsprong.

"Het is maar goed dat we niet iedere week tegen PSV spelen. Ze waren op veel vlakken beter dan wij, maar ik ben er trots op dat de jongens onder moeilijke omstandigheden alles hebben gegeven. Ze hebben de wedstrijd op een goede manier afgemaakt en we hebben niet met 6-0 verloren."

Midtjylland miste in het Philips Stadion met Pione Sisto, Henrik Dalsgaard, Mikael Anderson, Nicolas Madsen en Daniel Høegh vijf spelers vanwege een positieve coronatest. Vlak voor de wedstrijd hoorde Henriksen dat hij tegen PSV ook niet kon beschikken over Juninho, die een schorsing uit moest zitten die hij bij zijn vorige club had gekregen.

PSV was een maatje te groot voor het verzwakte FC Midtjylland. PSV was een maatje te groot voor het verzwakte FC Midtjylland. Foto: Pro Shots

Henriksen wil moed nog niet opgeven

Henriksen wilde de personele problemen niet als excuus aanhalen voor de ruime nederlaag. "Ons strijdplan bleef hetzelfde, al had mijn opstelling er op sommige plekken wel iets anders uitgezien als ik over iedereen kon beschikken. En het liefst waren we een dag eerder geïnformeerd over Juninho en niet vier uur voor de wedstrijd, maar op dat moment kan je er niks meer aan doen."

De return van volgende week dinsdag in Herning (aftrap 20.00 uur) lijkt bijna formeel afgedaan te kunnen worden, maar Henriksen wil de moed nog niet opgeven. Hij vindt bovendien dat zijn ploeg moreel verplicht is om er alles aan te doen om PSV te proberen te verslaan.

"In het belang van het Deense voetbal zal ik een competitief elftal samenstellen dat tot het einde zal vechten voor de overwinning. We zullen tegen die tijd wel zien welke spelers ik tot mijn beschikking heb."