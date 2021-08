Als PSV in de derde voorronde van de Champions League met FC Midtjylland afrekent, nemen de Eindhovenaren het in de play-offs op tegen Benfica of Spartak Moskou. AZ wacht in de play-offs van de Europa League een treffen met Celtic of FK Jablonec.

Bij de loting van maandag had PSV ook gekoppeld kunnen worden aan het KRC Genk van trainer John van den Brom of Shakhtar Donetsk. Met oud-Ajacied Quincy Promes en Jorrit Hendrix (ex-PSV) staan er bij Spartak Moskou twee voormalige Eredivisie-spelers onder contract.

PSV begint dinsdag eerst in eigen huis aan het tweeluik met FC Midtjylland in de derde voorronde. De return in Denemarken is een week later. In de tweede voorronde van de Champions League rekende PSV al overtuigend af met Galatasaray (zeges van 5-1 en 1-2).

Tussen de wedstrijden tegen FC Midtjylland door wacht PSV zaterdag (20.00 uur) in de Johan Cruijff ArenA de wedstrijd tegen Ajax om de Johan Cruijff Schaal. De wedstrijden tegen Spartak Moskou of Benfica staan voor 17/18 en 24/25 augustus op het programma.

PSV rekende in de derde voorronde van de Champions League af met Galatasaray. PSV rekende in de derde voorronde van de Champions League af met Galatasaray. Foto: AP

Feyenoord en Vitesse kennen ook mogelijke tegenstander

AZ wacht in de play-offs van de Europa League een krachtmeting met Celtic of Jablonec, die eerst in de derde voorronde tegen elkaar spelen. De Alkmaarders zijn bij een overwinning in het tweeluik met Celtic of Jablonec al zeker van een plek in de groepsfase.

De duels van AZ met de Schotten of de Tsjechen staan gepland voor 19 en 26 augustus. AZ was als nummer drie in het afgelopen Eredivisie-seizoen rechtstreeks geplaatst voor de play-offs van de Europa League.

Ook Feyenoord en Vitesse gingen maandag de koker in, maar dan voor de loting van de play-offs in de eerste editie van de nieuwe Conference League. De Rotterdammers kunnen het Zweedse IF Elfsborg of Velez uit Bosnië en Herzegovina treffen en de Arnhemmers spelen mogelijk tegen Anderlecht of het Albanese Laçi.

Feyenoord en Vitesse moeten wel eerst de derde voorronde zien te overleven. Feyenoord speelt donderdag in Zwitserland het eerste duel met FC Luzern en Vitesse wacht een tweeluik met het Ierse Dundalk FC. De returns zijn over een week.

De play-offs van de Conference League staan op 19 en 26 augustus op het programma.