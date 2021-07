PSV heeft zich ten koste van Galatasaray overtuigend geplaatst voor de derde voorronde van de Champions League. Na de klinkende 5-1-zege van vorige week in Eindhoven won de ploeg van coach Roger Schmidt de return in Istanboel woensdag met 1-2.

Noni Madueke opende in de slotfase van de eerste helft de score voor PSV, waarbij Mohamed Ihattaren ontbrak wegens ziekte. Na een klein uur spelen zorgde Marco van Ginkel voor de tweede treffer van zijn ploeg.

Een kwartier voor tijd moesten de Eindhovenaren met tien man verder door een tweede gele kaart voor Olivier Boscagli. Invaller Mbaye Diagne deed in de slotfase nog wat terug namens Galatasaray, maar de Turken wisten een nieuwe nederlaag niet te voorkomen.

In de derde voorronde neemt PSV het op tegen het Deense FC Midtjylland, dat over twee duels na verlenging te sterk was voor Celtic. De heenwedstrijd tegen Midtjylland is op 3 of 4 augustus in het Philips Stadion en de return op 10 augustus in Denemarken.

Daarna moet nog een ronde worden doorstaan om het hoofdtoernooi van de Champions League te bereiken. In 2018 haalde PSV voor het laatst de groepsfase van het Europese miljoenenbal, waarvoor Ajax zich als landskampioen automatisch heeft geplaatst.

Noni Madueke bracht PSV in de eerste helft op voorsprong. Noni Madueke bracht PSV in de eerste helft op voorsprong. Foto: AP

Madueke opent score met hard schot

In een redelijk gevuld Fatih Terimstadion moesten de toeschouwers tot de 26e minuut wachten op de eerste kans van de wedstrijd. Die was voor Cody Gakpo, maar zijn schot werd geblokt door de Turkse defensie.

Nadat even later ook Van Ginkel geen succes had geboekt, bracht Madueke PSV acht minuten voor rust wel op voorsprong. De Engelsman haalde vanaf de rand van het zestienmetergebied hard uit en zag zijn schot via een verdediger van Galatasaray in het doel verdwijnen.

In de tweede helft veranderde er aanvankelijk weinig aan het spelbeeld. PSV leek het wel best te vinden en Galatasaray, waarbij Ryan Babel was ingevallen, kon nauwelijks gevaar stichten.

Ryan Babel viel na rust in bij Galatasaray. Ryan Babel viel na rust in bij Galatasaray. Foto: AP

Van Ginkel rondt prachtige aanval af

Na een klein uur zorgde Eran Zahavi voor het eerste schot op doel na rust, maar Fernando Muslera voorkwam de 0-2. Een minuut later moest de doelman van Galatasaray de bal alsnog uit zijn doel halen, nadat Van Ginkel na een prachtige aanval van PSV simpel had afgerond uit een afgemeten voorzet van Mario Götze.

Daarmee leek PSV ook zeker van de overwinning in de return, maar een kwartier voor tijd kwamen de bezoekers met tien man te staan door een tweede gele kaart voor Boscagli na een overtreding op Diagne. De Fransman mist hierdoor de heenwedstrijd tegen Midtjylland.

Galatasaray profiteerde zes minuten voor tijd van de overtalsituatie toen Diagne een voorzet van invaller Emre Tasdemir met een fraaie halve omhaal binnen werkte. Daarna gaf PSV niets meer weg.

Vreugde bij PSV na de treffer van Marco van Ginkel. Vreugde bij PSV na de treffer van Marco van Ginkel. Foto: AP

