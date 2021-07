Trainer Fatih Terim van Galatasaray toonde zich woensdagavond realistisch na de afgang tegen PSV in de tweede voorronde van de Champions League. De Turkse topclub verloor de heenwedstrijd in het Philips Stadion met liefst 5-1.

"Fans van Galatasaray begrijpen nu misschien beter waarom ik hier een contract voor minstens drie jaar wilde. Het heeft tijd nodig om op dit niveau te presteren en we gaan er alles aan doen om op termijn te slagen", zei Terim na afloop op zijn persconferentie volgens Fanatik.

Galatasaray stond bij rust met 'slechts' 2-1 achter en mocht nog hopen op een goed resultaat, maar in de tweede helft liep PSV eenvoudig weg bij de ploeg van Terim. Mario Götze zorgde voor de 3-1 en 5-1 in Eindhoven en Eran Zahavi maakte tussendoor zijn derde doelpunt van de avond.

Terim, die sinds december 2017 trainer is bij Galatasaray, kreeg na de wedstrijd kritische vragen over zijn tactische keuzes. Zo besloot hij voor een versterkte defensie te kiezen en aanvallers Radamel Falcao en Mostafa Mohamed op de bank te houden.

"Wij vonden dat we zo moesten spelen, ook omdat we niet over alle spelers beschikten", aldus Terim. "Falcao en Mohamed waren bovendien niet klaar om te starten. Iedereen mag erover zeggen wat-ie wil. We hadden een strijdplan, maar als je op zulke simpele wijze doelpunten weggeeft, loop je snel achter de feiten aan."

De return staat volgende week op het programma in Istanboel, maar Terim heeft nog amper geloof in een stunt voor eigen publiek. "PSV was beter, heeft terecht gewonnen en gaat door naar de volgende ronde. Ze zijn er in ieder geval heel dichtbij."