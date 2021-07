PSV neemt het in de derde voorronde van de Champions League mogelijk op tegen Celtic of FC Midtjylland, zo heeft de loting in Nyon maandag uitgewezen. De Eindhovenaren moeten wel eerst in de tweede voorronde winnen van Galatasaray.

PSV speelt woensdag in eigen huis tegen Galatasaray en werkt volgende week woensdag de return af in Turkije. De ploeg van trainer Roger Schmidt moet drie voorrondes overleven om de groepsfase van de Champions League te bereiken.

De eventuele duels van PSV met Celtic of Midtjylland zijn op 3 of 4 augustus (thuis) en 10 augustus (uit). Celtic werd afgelopen seizoen achter Rangers FC tweede in de Schotse Premier League en Midtjylland werd tweede in de Deense Superligaen achter Brøndby IF.

Midtjylland stuitte vorig seizoen in de groepsfase van de Champions League op Ajax. De Amsterdammers, die als landskampioen dit seizoen rechtstreeks zijn geplaatst voor de poulefase, wonnen uit met 1-2 en thuis met 3-0.

PSV ontloopt Shakhtar in derde voorronde

PSV had in de derde voorronde ook kunnen loten tegen Shakhtar Donetsk, AS Monaco en Benfica. De nummer twee van de Eredivisie deed in 2018 voor de laatste keer mee aan de groepsfase van de Champions League.

Bij Galatasaray staan Ryan Babel en Ryan Donk onder contract. De nummer twee van de Turkse Süper Lig kampt met de nodige personele problemen in de aanloop naar de ontmoetingen met PSV. Zo zijn twee spelers positief getest op het coronavirus.

Mocht PSV verliezen van Galatasaray dan stroomt de club in de derde voorronde van de Europa League in. De tegenstander daarin is dan St. Johnstone, de nummer drie van de Schotse Premier League.