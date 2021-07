Galatasaray mist volgende week twee spelers in de eerste wedstrijd tegen PSV in de tweede voorronde van de Champions League. Het duo, van wie de namen niet bekend zijn gemaakt, is positief getest op het coronavirus, meldt de Turkse club vrijdag.

In een korte verklaring laat Galatasaray weten dat de twee spelers in quarantaine zijn gegaan en dat de club alle protocollen in werking heeft gesteld.

Bij de nummer twee van afgelopen seizoen in de Süper Lig staan onder anderen Ryan Babel en Radamel Falcao onder contract.

PSV ontvangt Galatasaray woensdag om 21.00 uur in het Philips Stadion. Een week later staat de return in Istanboel op het programma.

Als PSV het tweeluik wint, dan is het sowieso tot de winterstop verzekerd van Europees voetbal. De Eindhovenaren stromen bij een nederlaag in de derde voorronde namelijk door naar het hoofdtoernooi van de Europa League.