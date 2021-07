De Champions League-finale van 2023 vindt plaats in het Atatürk Stadion in Istanboel, zo heeft de UEFA vrijdag bekendgemaakt. De Turkse stad zou de eindstrijd eigenlijk dit jaar organiseren, maar die werd verplaatst naar Porto vanwege de coronapandemie.

De finale tussen Chelsea en Manchester City werd eind mei in Estádio do Dragão gespeeld, omdat in Turkije strenge maatregelen golden vanwege de hoge coronacijfers. De Britse overheid gaf code rood af voor Turkije, waardoor fans van de Engelse clubs langer in quarantaine zouden moeten. De UEFA wilde echter per se dat supporters van de clubs aanwezig waren.

Het was niet de eerste keer dat de Champions League-finale niet in Istanboel kon worden afgewerkt. In 2020 werd de eindstrijd verplaatst van de Turkse stad naar Lissabon, waar in een leeg Estádio da Luz werd gespeeld.

De finale van 2023 was al toegewezen aan München, maar de Duitse stad krijgt nu de organisatie van 2025. In 2024 is het Londense Wembley gastheer en komend seizoen vindt de eindstrijd plaats in Sint-Petersburg.

Ook trof de UEFA regelingen met Bilbao en Dublin om de financiële gevolgen te compenseren. Beide steden waren aanvankelijk gaststeden van het EK, maar werden uit het speelschema gehaald omdat ze niet konden garanderen dat er ondanks de coronamaatregelen publiek in de stadions zou worden toegelaten.

Dublin mag de eindstrijd van de Europa League in 2024 organiseren en Bilbao in 2025. Komend seizoen vindt de finale van dat Europese clubtoernooi in Sevilla plaats en een jaar later in Boedapest.