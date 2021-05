Hakim Ziyech kan zijn geluk niet op met het winnen van de Champions League met Chelsea. De middenvelder kreeg zaterdag geen speeltijd in de met 1-0 gewonnen finale in Porto tegen Manchester City.

"Ik kan niet beschrijven hoe blij ik ben. Dit is een droom die uitkomt. Ik heb er geen woorden voor", zei Ziyech tegen beIN Sports.

Ziyech keek vanaf de bank toe hoe Chelsea domineerde tegen City. De Londenaren hadden de minieme zege te danken aan een doelpunt vlak voor rust van Kai Havertz, die zijn eerste treffer ooit maakte in de Champions League.

"Beide ploegen stonden goed georganiseerd, waardoor er niet veel kansen werden gecreëerd. Gelukkig vond Mason een gaatje en nu zijn wij de gelukkige club", doelde Ziyech op de assist van oud-Vitesse-speler Mason Mount op Havertz.

'Naar Chelsea gekomen om prijzen te winnen'

Ziyech is na Tarik Oulida (met Ajax in 1995) de tweede Marokkaanse voetballer afkomstig uit de Eredivisie die de Champions League heeft gewonnen. Hij haalde in 2019 met Ajax nog de halve finales van het miljoenenbal.

"We moeten hiervan genieten en gaan het zeker vieren", aldus Ziyech. "Ik ben naar de club gekomen om prijzen te winnen en dat ik dan in mijn eerste seizoen meteen zo'n grote prijs mag winnen: ik ben héél trots."

Ziyech verruilde afgelopen zomer Ajax voor 40 miljoen euro voor Chelsea. Hij had onder manager Frank Lampard vaak een basisplaats, maar zit onder diens opvolger Thomas Tuchel vaker op de bank.