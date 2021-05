Chelsea-manager Thomas Tuchel deed zaterdag na de gewonnen Champions League-finale tegen Manchester City (1-0) een opmerkelijke onthulling. In het feestgedruis op het veld van het Estádio do Dragão in Porto ontmoette hij Chelsea-eigenaar Roman Abramovich pas voor het eerst.

"Dat was het best mogelijke moment voor onze eerste ontmoeting. Of misschien wel het slechtste moment, want vanaf nu kan het alleen maar minder worden", zei Tuchel met een brede grijns.

De 47-jarige Duitser werd eind januari aangesteld door Chelsea, als opvolger van de ontslagen Frank Lampard. Miljardair Abramovich had de gesprekken met Tuchel overgelaten aan zijn directie.

Vier maanden later schudden Abramovich en Tuchel elkaar in Porto voor het eerst de hand. De Rus is sinds 2003 eigenaar van de club en heeft al vele honderden miljoenen in Chelsea gepompt.

1 Samenvatting CL-finale: Manchester City-Chelsea (0-1)

'Zal hem verzekeren dat ik hongerig blijf'

De investeringen van Abramovich leverden 'The Blues' na het eerste succes in 2012 zaterdag de tweede Champions League-winst op. "We gaan de komende dagen verder praten", zei Tuchel, wiens contract in Londen nog een jaar doorloopt.

"Ik zal hem verzekeren dat ik hongerig blijf, dat ik ook de volgende prijs wil winnen en dat ik hier heel gelukkig ben. Ik voel me onderdeel van een zeer ambitieuze club, met een sterke selectie, die perfect past bij mijn passie voor het voetbal."

Tuchel begon zijn trainersloopbaan bij FSV Mainz, waarna hij naar Borussia Dortmund vertrok. In 2018 tekende de Duitser bij Paris Saint-Germain, waar hij na de verloren Champions League-finale van vorig jaar aan de kant werd gezet.