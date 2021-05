Kai Havertz kan zijn geluk niet op na het veroveren van de Champions League met Chelsea. De Duitser maakte zaterdag het enige doelpunt voor de Londenaren in de met 1-0 gewonnen finale tegen Manchester City.

"Ik weet niet wat ik moet zeggen. Dit is een ongelooflijk gevoel", jubelde Havertz na afloop van de eindstrijd bij BT Sport. "We hebben het verdiend en nu gaan we het vieren."

De 21-jarige Havertz bracht Chelsea enkele minuten voor rust op voorsprong in Porto. De spits vond het doel na een prachtige pass van voormalig Vitesse-speler Mason Mount.

Voor Havertz was de treffer bovendien zijn eerste ooit in de Champions League. "Ik heb hier lang op gewacht en heb het voor elkaar gekregen."

"Ik wil mijn familie bedanken: mijn ouders, broer, zus, oma en vriendin", zei Havertz. "Ze zijn allemaal in het stadion. Ik heb hier vijftien jaar gewacht op dit moment en nu is het zover."

1 Havertz schiet Chelsea op voorsprong in CL-finale

Tuchel: 'Ik weet niet wat er door me heengaat'

Ook Thomas Tuchel kwam woorden tekort na de overwinning van Chelsea. "Het is ongelooflijk om dit met iedereen te delen. We hebben het gehaald, wow", zei de Duitse coach. "Ik weet niet wat er door me heengaat."

Vorig jaar stond Tuchel ook in de Champions League-finale met Paris Saint-Germain, maar toen greep hij net naast de 'Cup met de Grote Oren'. Bayern München was in de eindstrijd met 1-0 te sterk voor de Fransen.

"Ik was zo dankbaar om voor de tweede keer de finale te halen", aldus Tuchel. "Het was wel anders. Op de een of andere manier voelden we dat we steeds dichterbij kwamen."

Chelsea veroverde de Champions League voor de tweede keer in de clubgeschiedenis. Eerder wonnen 'The Blues' het belangrijkste Europese clubtoernooi in 2012.