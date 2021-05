Voor Nathan Aké lonkt zaterdag een bijzondere statistiek wanneer hij met Manchester City in de Champions League-finale staat. De verdediger kan in de wedstrijd tegen Chelsea de zeventiende Oranje-international worden die speeltijd krijgt namens een buitenlandse club in de eindstrijd van het belangrijkste Europese clubtoernooi.

Sinds het toernooi in het seizoen 1992/1993 de Champions League heet, gingen zestien landgenoten Aké voor. Frank Rijkaard en Marco van Basten waren in dat seizoen de eersten; zij gingen met AC Milan met 1-0 onderuit tegen Olympique Marseille.

Sindsdien maakten ook Ronald Koeman, Edgar Davids, Jaap Stam, Clarence Seedorf, Giovanni van Bronckhorst, Mark van Bommel, Dirk Kuijt, Boudewijn Zenden, Edwin van der Sar, Arjen Robben, Wesley Sneijder, Ibrahim Afellay, Virgil van Dijk en Georginio Wijnaldum minuten in de finale.

Het is nog wel onzeker of Manchester City-manager Josep Guardiola zaterdag in de finale tegen Chelsea gebruik zal maken van Aké, die een groot deel van het seizoen moest missen vanwege een blessure aan zijn hamstring.

In de laatste twee competitiewedstrijden van het seizoen bleef de negentienvoudig Oranje-international, die weer fit is, op de bank. In de drie duels daarvoor stond hij wél negentig minuten op het veld.

Nederlanders die CL-finale in buitenlandse dienst speelden 2019: Virgil van Dijk, Georginio Wijnaldum

2013: Arjen Robben

2012: Arjen Robben

2011: Ibrahim Afellay, Edwin van der Sar

2010: Mark van Bommel, Arjen Robben, Wesley Sneijder

2009: Edwin van der Sar

2008: Edwin van der Sar

2007: Clarence Seedorf, Boudewijn Zenden, Dirk Kuijt

2006: Giovanni van Bronckhorst, Mark van Bommel

2005: Jaap Stam, Clarence Seedorf

2003: Edgar Davids, Clarence Seedorf

1999: Jaap Stam

1998: Clarence Seedorf, Edgar Davids

1994: Ronald Koeman

1993: Frank Rijkaard, Marco van Basten

Volgt Aké landgenoot Zirkzee op?

Als Aké de Champions League wint met Manchester City, ongeacht of hij meespeelt of niet, dan is de verdediger de veertiende Oranje-international sinds 1992/1993 die de 'Cup met de Grote Oren' met een buitenlandse club wint.

De laatste Nederlander die dat presteerde was niet Van Dijk of Wijnaldum met Liverpool, maar Joshua Zirkzee met Bayern München. De jonge aanvaller zag vorig jaar vanaf de bank hoe zijn toenmalige ploeg met 1-0 van Paris Saint-Germain won.

Naast Zirkzee, Van Dijk en Wijnaldum veroverden ook Seedorf (Real Madrid en twee keer AC Milan), Robben (Bayern), Afellay (FC Barcelona), Sneijder (Internazionale), Van der Sar (Manchester United), Van Bronckhorst, Van Bommel (allebei Barcelona), Jaap Stam, Jordi Cruijff en Raimond van der Gouw (allen Manchester United) in de laatste jaren de prestigieuze prijs in buitenlandse dienst.

De Champions League-finale tussen Manchester City en het Chelsea van Marokkaans international Hakim Ziyech begint zaterdag om 21.00 uur en wordt gespeeld in Estádio do Dragão in Porto. Er zijn 16.500 toeschouwers welkom.