Bij de finale van de Champions League tussen Chelsea en Manchester City zaterdag zijn 16.500 toeschouwers welkom in het stadion van FC Porto. Beide finalisten kregen van de Europese voetbalbond UEFA eerder al zesduizend kaarten om te verkopen aan hun supporters.

Daarnaast gaan nog zeventienhonderd tickets in de vrije verkoop. De prijzen daarvan lopen uiteen van 70 tot 600 euro. De kaarten zijn te koop via de website van de UEFA. "Wie het eerste komt, is als eerste aan de beurt", aldus de Europese bond. De kopers krijgen toegang tot het stadion als ze kunnen aantonen dat ze gevaccineerd zijn tegen COVID-19 of als ze zich recent hebben laten testen.

De rest van de beschikbare plaatsen op de tribunes van het Estádio do Dragão, dat een capaciteit van ruim 50.000 zitplaatsen heeft, is bestemd voor officials en sponsoren van de UEFA.

De Portugese autoriteiten hebben toestemming gegeven om 33 procent van de capaciteit van het stadion te gebruiken, wat neerkomt op 16.500 toeschouwers. De Engelse finale begint zaterdag om 21.00 uur en staat onder leiding van de Spaanse scheidsrechter Matéu Lahoz.

De eindstrijd zou aanvankelijk in Istanboel worden gespeeld, maar vanwege de reisbeperkingen die gelden voor reizigers vanuit het Verenigd Koninkrijk naar Turkije besloot de UEFA om de wedstrijd te verplaatsen naar Portugal. Vorig jaar kon de finale ook al niet in Turkije worden gehouden. Toen veroverde Bayern München de Europese hoofdprijs in de Portugese hoofdstad Lissabon.