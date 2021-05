De UEFA heeft woensdag Antonio Mateu Lahoz aangesteld als scheidsrechter bij de Champions League-finale tussen Chelsea en Manchester City. Hij wordt de derde Spaanse scheidsrechter ooit bij de eindstrijd van het miljoenenbal, terwijl de Fransman Clément Turpin werd aangewezen voor de Europa League-finale tussen Manchester United en Villarreal.

Op voorhand was al duidelijk dat Björn Kuipers en Danny Makkelie, die allebei een halve finale floten, de Champions League-finale niet zouden krijgen. Het is een ongeschreven regel bij de UEFA dat de scheidsrechters van de halve finales niet de eindstrijd fluiten.

Kuipers was in 2014 wel scheidsrechter bij de Champions League-finale tussen Real Madrid en Atlético Madrid (4-1). Makkelie floot vorig jaar de Europa League-finale tussen Sevilla en Internazionale (3-2). Beide scheidsrechters gaan ook naar het EK.

Lahoz treedt in de voetsporen van zijn landgenoten Manuel Díaz Vega, in 1996 scheidsrechter bij de eindstrijd tussen Juventus en Ajax, en Manuel Mejuto González, die in 2005 de Champions League-finale tussen Liverpool en AC Milan floot.

Locatie van finale nog onduidelijk

Achter de Champions League-finale tussen Manchester City en Chelsea staat nog altijd het Atatürk Olympisch Stadion in Istanboel als locatie.

Probleem is dat Turkije door Groot-Brittannië is aangemerkt als hoogrisicogebied vanwege het coronavirus, waardoor reizigers uit Engeland de finale niet kunnen bijwonen. Mogelijk wordt de eindstrijd verplaatst naar Portugal. De UEFA maakt de precieze locatie binnenkort bekend.

De Europa League-finale tussen Manchester United en Villarreal is op woensdag 26 mei om 21.00 uur in de Poolse stad Gdansk. Pol van Boekel zal samen met zijn Franse collega's Jérôme Brisard en Benjamin Pages videoscheidsrechter François Letexier uit Frankrijk assisteren.