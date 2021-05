Eden Hazard heeft donderdag de fans van Real Madrid zijn excuses aangeboden. De aanvaller kreeg flink wat kritiek te verduren, omdat hij woensdag na de uitschakeling door Chelsea in de halve finales van de Champions League lachend op televisiebeelden te zien was.

Hazard maakte meteen na de met 2-0 verloren return op Stamford Bridge een dolletje met enkele spelers van zijn oude club Chelsea. De supporters van Real waren daar niet van gediend en riepen vrij massaal de directie op hem komende zomer te verkopen.

Hazard is daarvan geschrokken. "Ik heb vandaag veel uitlatingen over mij gelezen en het was niet mijn intentie om de Real Madrid-supporters te kwetsen", schrijft hij op zijn eigen Instagram-pagina.

"Het is altijd mijn droom geweest om voor Real Madrid te spelen en ik ben hier gekomen om te winnen. Het seizoen is nog niet voorbij en we moeten strijden voor La Liga. Hala Madrid (Kom op Madrid, red.)!"

Hazard beleeft weinig plezier aan zijn tijd bij Real. Hij kwam in de zomer van 2019 voor maar liefst 115 miljoen euro over van Chelsea, maar kende sindsdien vooral veel blessureleed. Hij speelde tot dusver slechts veertig wedstrijden en maakte daarin vier doelpunten.

De ploeg van trainer Zinédine Zidane strijdt dit seizoen alleen nog om de landstitel. Als nummer twee heeft Real twee punten achterstand op koploper Atlético Madrid en evenveel punten als nummer drie FC Barcelona.

