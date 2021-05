Zinédine Zidane kan het accepteren dat hij dit seizoen niet in de Champions League-finale staat met Real Madrid. De ploeg van de oud-topmiddenvelder werd woensdag in de halve eindstrijd uitgeschakeld door Chelsea.

Real, dat onder Zidane in 2016, 2017 én 2018 de Champions League won, ging in Londen met 2-0 onderuit. Een week eerder was op eigen veld met 1-1 gelijkgespeeld.

"We kunnen concluderen dat Chelsea de verdiende winnaar is. Ze waren in beide wedstrijden beter en gaan terecht door naar de finale", was de conclusie van Zidane na de cruciale nederlaag op Stamford Bridge.

De 48-jarige Fransman kreeg na de wedstrijd kritiek dat hij spelers als aanvoerder Sergio Ramos en linksback Ferland Mendy na weken blessureleed direct in de basis zette tegen Chelsea. Die keuze vond hij echter te billijken.

"Het was een halve finale. Iedereen die op het veld stond, was in staat om negentig minuten of langer te spelen", zei hij. "Ik ben trots op mijn spelers en op dat we tot de halve finales zijn gekomen."

Door de uitschakeling in de Champions League kan Real zich nu vol richten op de spannende titelstrijd in Spanje. 'De Koninklijke' speelt zondag als nummer twee een belangrijke thuiswedstrijd tegen Sevilla, dat vierde staat.