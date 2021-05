Mason Mount is opgelucht dat de vele gemiste kansen Chelsea woensdag niet opbraken in de met 2-0 gewonnen return tegen Real Madrid in de halve finales van de Champions League. De Engelsman zorgde in de slotfase voor de beslissing op Stamford Bridge.

"Ik kan dit niet onder woorden brengen. We speelden geweldig", jubelde Mount, die in het verleden voor Vitesse uitkwam, na afloop van de wedstrijd. "We hadden er wel vijf moeten maken."

Mount maakte de bevrijdende 2-0 vijf minuten voor tijd. Daarvoor had Chelsea legio kansen op de tweede treffer laten liggen. Zo belandde een kopbal van Kai Havertz op de lat en schoot Mount oog in oog met Real-doelman Thibaut Courtois over.

"Twintig minuten voordat ik scoorde, had ik ook al moeten scoren", erkende de middenvelder. "Je zag aan de blijdschap bij de tweede treffer wat het ons deed. De opluchting was enorm. We hebben verdiend gewonnen."

Met de finaleplaats, waarin Chelsea op 29 mei in Istanboel tegen Manchester City speelt, is Mount nog niet tevreden. "Het is nog niet voorbij. Ik heb nog niks gewonnen, maar we hebben nog twee finales (ook de FA Cup-finale, red.) en die willen we winnen."

1 Werner zet Chelsea op voorsprong tegen Real

Tuchel: 'We speelden fantastisch'

Chelsea-coach Thomas Tuchel is lovend over het spel van zijn ploeg tegen Real. "We verdienden het om te winnen. In de eerste helft hadden we het lastig, omdat zij veel balbezit hadden en ons terugdrongen. Maar we waren gevaarlijk op de counter en bleven constant verdedigen."

"In de tweede helft stond onze verdediging nog beter", vervolgde de Duitser. "We speelden fantastisch en hadden de wedstrijd veel eerder kunnen beslissen, maar we moeten nu niet kritisch zijn. Het is een fantastische prestatie."

Vorig seizoen haalde Tuchel met Paris Saint-Germain ook al de Champions League-finale, waarin werd verloren van Bayern München (1-0). Hij is de eerste trainer die in opeenvolgende seizoenen met twee verschillende clubs de Champions League-finale haalt.