Chelsea heeft woensdag ten koste van Real Madrid de finale van de Champions League bereikt. De Londense club won met 2-0 van Real Madrid en verzekerde zich zo van een plek in de eindstrijd tegen Manchester City.

De heenwedstrijd tussen Real Madrid en Chelsea eindigde vorige week in 1-1. Timo Werner opende op Stamford Bridge na een klein half uur de score en Mason Mount bepaalde in de slotfase de eindstand.

De Champions League-finale is op zaterdag 29 mei in Istanboel. Dinsdag verzekerde Manchester City zich al van een plaats in de eindstrijd door voor de tweede keer op rij te winnen van Paris Saint-Germain.

Oud-Ajacied Hakim Ziyech viel vlak voor tijd in bij Chelsea. Bij Real Madrid begon Sergio Ramos na vijf weken afwezigheid - de aanvoerder kampte met een kuitblessure en raakte ook nog besmet het coronavirus - weer eens in de basis.

Voor Chelsea is het de derde keer dat de Champions League-finale is bereikt. In het seizoen 2011/2012 pakten 'The Blues' de eindzege in het miljoenenbal door na strafschoppen af te rekenen met Bayern München. In 2007/2008 werd in de finale na penalty's verloren van Manchester United.

Thomas Tuchel, die in januari werd aangesteld als manager van Chelsea, stond vorig seizoen ook al in de finale van de Champions League. Als coach van PSG verloor hij destijds met 1-0 van Bayern München. Hij is de eerste trainer die in opeenvolgende seizoenen met twee verschillende clubs de Champions League-finale haalt.

Twee seizoenen geleden pakte Chelsea voor het laatst een Europese prijs door in de finale van de Europa League met 4-1 te winnen van Arsenal.

1 Werner zet Chelsea op voorsprong tegen Real

Doelman Mendy goud waard voor Chelsea in eerste helft

Het duurde tot de negentiende minuut voordat er wat te beleven viel op Stamford Bridge. Timo Werner leek de thuisploeg op voorsprong te zetten, maar zijn goal ging niet door omdat hij scoorde vanuit buitenspelpositie.

Kort nadat Édouard Mendy een treffer van Real had voorkomen - de Senegalese doelman tikte op fraaie wijze een hard schot van Karim Benzema uit de hoek - was het alsnog raak voor Chelsea. Een behendig lobje van Kai Havertz belandde op de lat, waarna Werner precies op de juiste plek stond om in een leeg doel binnen te koppen.

Tien minuten voor rust was Mendy opnieuw goud waard voor Chelsea door een harde kopbal van wederom Benzema uit zijn doel te tikken.

Real Madrid maakte met de teruggekeerde aanvoerder Sergio Ramos een onmachtige indruk op Stamford Bridge. Foto: EPA

Chelsea krijgt legio aan kansen na rust

Hoewel Real na rust treffers nodig had, was het Chelsea dat de grootste kansen kreeg. Koud uit de kleedkamer leek Havertz de wedstrijd al te beslissen, maar zijn kopbal belandde op aangeven van César Azpilicueta op de lat. Ook Mount was vroeg in de tweede helft dicht bij een goal toen hij oog in oog met doelman Thibaut Courtois net overschoot.

Ook Kanté slaagde er halverwege de tweede helft niet in om de voorsprong uit te bouwen. De middenvelder was het eindstation van een razendsnelle counter, maar hij stuitte op Courtois. Een kopbal van Thiago Silva ging voorlangs en Christian Pulisic kwam een teenlengte tekort om de 2-0 binnen te tikken.

Real moest het antwoord op het aanvallende spel van de thuisploeg schuldig blijven en slaagde er in de slotfase niet in een verlenging af te dwingen. Het was zelfs Chelsea dat voor het slotakkoord zorgde. Pulisic legde vanaf de achterlijn terug op Mount, die van dichtbij de eindstand bepaalde.

