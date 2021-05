Met twee treffers was Riyad Mahrez dinsdag de grote man voor Manchester City in de halve finale van de Champions League tegen Paris Saint-Germain (2-0). Nadat zijn club zich voor het eerst voor de finale van het toernooi plaatste, loofde de vleugelspeler vooral zijn teamgenoten.

"Als je de halve finale van de Champions League speelt, dan moet je gewoon solide zijn. Iedereen moet zijn defensieve werk goed doen en dat hebben we vandaag gedaan", zei Mahrez in een eerste reactie na de wedstrijd tegen BT Sport.

In de twaalf duels op weg naar de finale op 29 mei in Istanboel incasseerde City slechts vier treffers. "We zijn erg solide geweest en kregen weinig goals tegen, dat is waarom we in de finale staan", aldus de Algerijn.

Mahrez had ook lovende woorden voor doelman Ederson, die met een lange bal op Oleksandr Zinchenko in de tiende minuut de openingstreffer inleidde. "Natuurlijk was die pass van Ederson zo gepland. We weten dat hij in staat is om de bal in één keer over de verdediging van de tegenstander te leggen. We trainen hier vaak op en vandaag werkte het."

389 Samenvatting Manchester City-Paris Saint-Germain (2-0)

'Als ik een schot blok, voelt het alsof ik scoor'

Kyle Walker, een van de vier verdedigers van City, was eveneens trots op de teamprestatie. "Tegen topspelers als die van PSG is het noodzakelijk om je taak zo goed mogelijk uit te voeren. Gezien al het talent dat zij hebben, deden we dat uitstekend."

"Voor ons als verdedigers voelt het als een doelpunt als we de nul houden. Als ik een schot blok, voelt het alsof is scoor. En John Stones, Rúben Dias en Zinchenko hebben vanavond heel wat schoten geblokt."

"Het is echt een teamprestatie dat we ons voor de finale hebben geplaatst", benadrukte Walker nog maar eens. "Voor een gewone jongen uit Sheffield zoals ik, is dit echt een droom die uitkomt."

Riyad Mahrez schiet de 1-0 binnen voor Manchester City. Riyad Mahrez schiet de 1-0 binnen voor Manchester City. Foto: AFP

'Gunstig dat PSG begon te schoppen'

Mahrez, die ook al scoorde bij de 1-2-zege van City in Parijs, moest beamen dat zijn ploeg moeizaam aan de return begon. "We begonnen niet goed, maar na de 1-0 werd het gelukkig wat comfortabeler voor ons."

Na ruim een uur spelen maakte Mahrez ook de 2-0, opnieuw uit een counter. "Het was niet ons plan om op de counter te spelen vandaag. Maar PSG zette diep druk en we werden gedwongen om terug te zakken. We weten dat we ook goed kunnen counteren en dat hebben we laten zien."

Daarna liep de frustratie bij PSG hoog op, met een rode kaart voor de natrappende Ángel dí María tot gevolg. "Zij verloren hun beheersing en begonnen in het rond te schoppen", zei Mahrez. "Dat was gunstig voor ons. Zeker na de rode kaart zijn we niet meer in de problemen geweest."

Woensdagavond leert City zijn tegenstander in de finale kennen. Chelsea neemt het thuis op tegen Real Madrid, de heenwedstrijd eindigde vorige week in 1-1.